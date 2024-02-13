Смертельна ДТП з нацгвардійцем. Суд подовжив запобіжний захід Тандиру

Святошинський районний суд Києва продовжив запобіжний захід судді Олексію Тандиру. Він збив на смерть бійця Нацгвардії на блокпосту у столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора та "Суспільне".

Нагадаємо, 26 травня минулого року Тандир біля блокпоста у Києві збив 23-річного бійця Нацгвардії Вадима Бондаренка. Той не вижив. Слідством було встановлено, що Тандир був у стані алкогольного сп'яніння.

Сьогодні суд постановив, що Тандир перебуватиме під вартою без права на заставу до 12 квітня.

При цьому сам звинувачений подав клопотання про відвід прокурора. За його словами, він нібито ще 19 грудня він звернувся до прокурора Михайла Доманіцького. У своїй заяві Тандир написав про бажання мобілізуватися. Зауважимо, що згідно зі статтею 616 Кримінального кодексу України - воа дозволяє скасувати запобіжний захід для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період або зміна запобіжного заходу з інших підстав.

"Я підлягаю мобілізації. В мене військове звання. Я давав присягу. Відомо те, що я ВЛК пройшов минулого року. Тому я не розумію, які обставини вже два місяці перевіряє прокурор. От у нас є відповідь з військової частини, куди я звертався і з громадської організації. З ТЦК є відповідь. А що робить прокурор?", - заявив Тандир.

Що відомо про ДТП

Як встановило слідство, вночі 26 травня 2023 року голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир біля блокпоста у Києві збив 23-річного бійця Нацгвардії Вадима Бондаренка. Від отриманих травм військовий загинув на місці.

Слідство з'ясувало, що суддя Тандир перебував за кермом у нетверезому стані. Йому оголосили підозру, а пізніше обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Пізніше адвокати Тандира подали апеляцію, але суд залишив підозрюваного за ґратами.

Після цього Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Тандира від виконання обов'язків судді.

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