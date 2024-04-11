На заседании ВРП показали видео с места смертельного ДТП с участием Тандыра

Видео с места смертельного ДТП с участием судьи Алексея Тандыра, который в мае 2023 года сбил 22-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпоста, было показано на заседании Высшего совета правосудия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание ВРП и Фонд DEJURE в Facebook.

На опубликованных с бодикамеры правоохранительнице кадрах видно, что Тандыр открывает дверь машины с места водителя и говорит: "Кого-то сбил? Кого-то сбил, да?"

Затем он подходит к телу сбитого нацгвардейца и хватается за голову: "Как я мог его сбить?" На видео также слышен голос судьи и его разговор с кем-то: "Это тапочка, я просто его не увидел".

После этого у судьи спросили, является ли он водителем автомобиля, однако Тандыр ответил: "Я не знаю". Впоследствии он утверждал, что является только собственником. Он также ответил милиционеру, что не употреблял алкогольные напитки, при этом сказал, что знает о запахе перегара от него.

На видео слышно, что Тандыр отказался ответить на вопрос, где он работает. А на уточнение, в это ли госслужба, он отметил: "Лучше, чем госслужба".

Когда же на него на него надевали наручники, Тандыр отвечал: "Я не понимаю, за что вы меня заблокировали" правоохранителям и "Я вас считаю пристрастными людьми".

Что известно о ДТП

Напомним, следствием было установлено, что в ночь на 26 мая 2023 года председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр возле блокпоста в Киеве сбил 23-летнего бойца Нацгвардии Вадима Бондаренко. От полученных травм военный погиб на месте.

Также следствие выяснило, что судья Тандыр находился за рулем в нетрезвом состоянии. Ему объявили подозрение, а позже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Позже адвокаты Тандыра подали апелляцию, но суд оставил подозреваемого за решеткой.

После этого Высший совет правосудия временно отстранил Тандыра от исполнения обязанностей судьи.

В августе 2023 года досудебное расследование в отношении судьи завершено, дело находится на рассмотрении суда. Тандыра обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Ранее, 13 февраля, ему также была продлена мера пресечения о нахождении под стражей без права на залог до 12 апреля.

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