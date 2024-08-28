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На засіданні Ради Україна-НАТО говорили про створення щита ППО, - Умєров

Середа 28 серпня 2024 21:40
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На засіданні Ради Україна-НАТО говорили про створення щита ППО, - Умєров Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На засіданні Ради Україна-НАТО у середу, 28 серпня, обговорили подальші плани щодо постачання Україні систем протиповітряної оборони та ракет до них, а також створення щита ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра оборони України Рустема Умєрова.

Умєров розповів, що він взяв участь в режимі відеоконференції у засіданні Ради Україна-НАТО, скликаної за дорученням президента Володимира Зеленського у звʼязку з масованими ракетними обстрілами Росією українських міст.

"Поінформував партнерів про поточну ситуацію. Обговорили подальші плани щодо постачання систем ППО та ракет до них", - зазначив міністр.

Він вкотре наголосив, що Україні потрібно посилювати протиповітряну оборону.

"Також ми продовжуємо консультації, зокрема й у двосторонніх форматах, щодо створення щита протиповітряної оборони - так званого поясу безпеки над західними регіонами держави", - додав Умєров.

Глава Міноборони подякував союзникам за непохитну підтримку та обіцяну допомогу.

"Усе більше союзників підтримують зняття обмежень для використання далекобійної зброї для самооборони України в рамках міжнародного права", - зазначив він.

Рада Україна-НАТО

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Київ запросив проведення засідання Ради Україна-НАТО. Воно відбулося сьогодні, 28 серпня.

Як зазначила представник Альянсу Фара Дахлаллах, зустріч ініціювали після серії російських ударів по цивільних об'єктах України.

Сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що країни Альянсу збільшать військову допомогу Україні. Таке питання було обговорено під час засідання Ради Україна-НАТО.

ППО для України

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не припиняє роботи з партнерами для того, щоб збільшити кількість систем протиповітряної оборони. Пріоритет залишається незмінним - бойова авіація.

Пізніше він повідомив, що протиповітряну оборону України для захисту від російських атак буде посилено. Нині над цим ведеться робота з партнерами.

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