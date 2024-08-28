На засіданні Ради Україна-НАТО говорили про створення щита ППО, - Умєров

На засіданні Ради Україна-НАТО у середу, 28 серпня, обговорили подальші плани щодо постачання Україні систем протиповітряної оборони та ракет до них, а також створення щита ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра оборони України Рустема Умєрова.

Умєров розповів, що він взяв участь в режимі відеоконференції у засіданні Ради Україна-НАТО, скликаної за дорученням президента Володимира Зеленського у звʼязку з масованими ракетними обстрілами Росією українських міст.

"Поінформував партнерів про поточну ситуацію. Обговорили подальші плани щодо постачання систем ППО та ракет до них", - зазначив міністр.

Він вкотре наголосив, що Україні потрібно посилювати протиповітряну оборону.

"Також ми продовжуємо консультації, зокрема й у двосторонніх форматах, щодо створення щита протиповітряної оборони - так званого поясу безпеки над західними регіонами держави", - додав Умєров.

Глава Міноборони подякував союзникам за непохитну підтримку та обіцяну допомогу.

"Усе більше союзників підтримують зняття обмежень для використання далекобійної зброї для самооборони України в рамках міжнародного права", - зазначив він.