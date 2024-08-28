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Столтенберг після зустрічі Ради Україна-НАТО: союзники підтвердили збільшення допомоги ЗСУ

Брюссель, Середа 28 серпня 2024 19:35
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Столтенберг після зустрічі Ради Україна-НАТО: союзники підтвердили збільшення допомоги ЗСУ Фото: Єнс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країни Північноатлантичного альянсу збільшать військову допомогу Україні. Таке питання було обговорено під час засідання Ради Україна-НАТО.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Альянсу.

Генсек нагадав, що Україна продовжує щодня знищувати російські ракети і це рятує життя мирних громадян. Але здатність українських захисників оборонятися вимагає збільшення постачання та підтримки.

"Після останніх російських ударів союзники сьогодні підтвердили, що вони збільшують свою військову допомогу Україні. Ми повинні продовжувати надавати Україні обладнання та боєприпаси, необхідні для захисту від російського вторгнення. Це є життєво важливим для того, щоб Україна могла продовжувати боротьбу", - додав Столтенберг.

При цьому в Альянсі уточнили, що сьогоднішнє засідання Ради Україна-НАТО відбулося на рівні послів. Міністр оборони України Рустем Умєров у ході зустрічі розповів про поточну ситуацію у сфері безпеки та пріоритетні потреби України.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 27 серпня, стало відомо, що Київ запросив проведення засідання Ради Україна-НАТО.

Як зазначила представник Альянсу Фара Дахлаллах, зустріч ініціювала після серії російських ударів по цивільних об'єктах України.

Зокрема, 26 серпня окупанти провели наймасованіший удар з початку повномасштабної війни. Вони задіяли 127 ракет та 109 ударних дронів. Українські захисники збили 102 ракети та 99 безпілотників.

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