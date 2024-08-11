ua en ru
Нд, 11 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський про ППО для України: не припиняємо роботи з партнерами

Україна, Неділя 11 серпня 2024 21:22
UA EN RU
Зеленський про ППО для України: не припиняємо роботи з партнерами Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна не припиняє роботи з партнерами для того, щоб збільшити кількість систем протиповітряної оборони. Пріоритет залишається незмінним - бойова авіація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram українського президента Володимира Зеленського.

"Ми не припиняємо роботи з партнерами для того, щоб у нас було більше систем ППО та більше якісної підготовки й забезпечення всіх підрозділів захисників неба", - заявив президент.

Він зауважив, що один із ключових елементів повітряного щита будь-якої держави - це бойова авіація.

"На всіх рівнях ми маємо й надалі продовжувати говорити партнерам, що потрібно для закриття українського неба - закриття від "шахедів" та від ракет. У тому числі від північнокорейських ракет", - наголосив глава держави.

Зеленський підкреслив, що терор повинен програвати завжди - це базовий принцип захисту життя.

"І про це так само ми будемо й надалі говорити з партнерами – як ППО захищає життя, так і зняття обмежень на далекобійні удари збереже тисячі людських життів", - підсумував він.

Зауважимо, сьогодні Зеленський повідомив, що за останній тиждень військові РФ запустили по Україні понад 30 ракет і 800 КАБів.

Нагадаємо, що лише цієї ночі російські війська атакували Україну 57 дронами-камікадзе та кількома ракетами виробництва КНДР. РБК-Україна писало, що сили ППО знищили майже всі безпілотники.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський ППО Війна Росії проти України
NEWS
Росіяни влаштували пожежу в градирнях ЗАЕС, це може бути провокація
Росіяни влаштували пожежу в градирнях ЗАЕС, це може бути провокація
DAILY
Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців