Зеленський про ППО для України: не припиняємо роботи з партнерами

Україна не припиняє роботи з партнерами для того, щоб збільшити кількість систем протиповітряної оборони. Пріоритет залишається незмінним - бойова авіація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram українського президента Володимира Зеленського.

"Ми не припиняємо роботи з партнерами для того, щоб у нас було більше систем ППО та більше якісної підготовки й забезпечення всіх підрозділів захисників неба", - заявив президент.

Він зауважив, що один із ключових елементів повітряного щита будь-якої держави - це бойова авіація.

"На всіх рівнях ми маємо й надалі продовжувати говорити партнерам, що потрібно для закриття українського неба - закриття від "шахедів" та від ракет. У тому числі від північнокорейських ракет", - наголосив глава держави.

Зеленський підкреслив, що терор повинен програвати завжди - це базовий принцип захисту життя.

"І про це так само ми будемо й надалі говорити з партнерами – як ППО захищає життя, так і зняття обмежень на далекобійні удари збереже тисячі людських життів", - підсумував він.