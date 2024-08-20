Зеленський заявив про підготовку посилення української ППО

Протиповітряну оборону України для захисту від російських атак буде посилено. Нині над цим ведеться робота з партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами глави держави, він сьогодні, 20 серпня, обговорював роботу з партнерами над ППО та новими системами для України.

"Ми готуємо посилення", - наголосив президент.

Також Зеленський розповів, що йому доповідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський про оборону на Торецькому та Покровському напрямках. Ситуація там тяжка, але українські воїни роблять все, щоб знищувати окупантів.

При цьому, за словами президента, генерал доповідав про ситуацію на Курському напрямку.

"Ми досягаємо певної мети. І пріоритет, як і раніше, це поповнення обмінного фонду для України", - додав він.