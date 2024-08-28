На заседании Совета Украина-НАТО говорили о создании щита ПВО, - Умеров
На заседании Совета Украина-НАТО в среду, 28 августа, обсудили дальнейшие планы по поставке Украине систем противовоздушной обороны и ракет в них, а также создание щита ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра обороны Украины Рустема Умерова.
Умеров рассказал, что он принял участие в режиме видеоконференции в заседании Совета Украина-НАТО, созванной по поручению президента Владимира Зеленского в связи с массированными ракетными обстрелами Россией украинских городов.
"Проинформировал партнеров о текущей ситуации. Обсудили дальнейшие планы по поставкам систем ПВО и ракет в них", - отметил министр.
Он в очередной раз подчеркнул, что Украине нужно усиливать противовоздушную оборону.
"Также мы продолжаем консультации, в том числе и в двусторонних форматах, по созданию щита противовоздушной обороны - так называемого пояса безопасности над западными регионами государства", - добавил Умеров.
Глава Минобороны поблагодарил союзников за непоколебимую поддержку и обещанную помощь.
"Все больше союзников поддерживают снятие ограничений для использования дальнобойного оружия для самообороны Украины в рамках международного права", - отметил он.
Совет Украина-НАТО
Напомним, вчера стало известно, что Киев запросил проведение заседания Совета Украина-НАТО. Оно состоялось сегодня, 28 августа.
Как отметила представитель Альянса Фара Дахлаллах, встречу инициировали после серии российских ударов по гражданским объектам Украины.
Сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны Альянса увеличат военную помощь Украине. Такой вопрос обсуждался во время заседания Совета Украина-НАТО.
ПВО для Украины
Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не прекращает работы с партнерами для того, чтобы увеличить количество систем противовоздушной обороны. Приоритет остается неизменным - боевая авиация.
Позже он сообщил, что противовоздушная оборона Украины для защиты от российских атак будет усилена. Сейчас над этим идет работа с партнерами.
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