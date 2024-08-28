На заседании Совета Украина-НАТО говорили о создании щита ПВО, - Умеров

На заседании Совета Украина-НАТО в среду, 28 августа, обсудили дальнейшие планы по поставке Украине систем противовоздушной обороны и ракет в них, а также создание щита ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра обороны Украины Рустема Умерова.

Умеров рассказал, что он принял участие в режиме видеоконференции в заседании Совета Украина-НАТО, созванной по поручению президента Владимира Зеленского в связи с массированными ракетными обстрелами Россией украинских городов.

"Проинформировал партнеров о текущей ситуации. Обсудили дальнейшие планы по поставкам систем ПВО и ракет в них", - отметил министр.

Он в очередной раз подчеркнул, что Украине нужно усиливать противовоздушную оборону.

"Также мы продолжаем консультации, в том числе и в двусторонних форматах, по созданию щита противовоздушной обороны - так называемого пояса безопасности над западными регионами государства", - добавил Умеров.

Глава Минобороны поблагодарил союзников за непоколебимую поддержку и обещанную помощь.

"Все больше союзников поддерживают снятие ограничений для использования дальнобойного оружия для самообороны Украины в рамках международного права", - отметил он.