Засіб ППО, 8 бронемашин, 900 солдатів: втрати армії РФ за добу

Російська армія втратила на фронті 900 чоловік особового складу, один засіб ППО,а також 4 танки та 8 бронемашин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 17 серпня 2025 року орієнтовно склали:

Як раніше писало РБК-Україна, ЗСУ успішно тримають оборону біля Добропілля Донецької області. Однак російське військове командування намагається здійснити прорив на цій ділянці фронту, для чого перекидає сили і засоби. Поки що їхні спроби безуспішні.

За минулу добу, 15 серпня, згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ, російська армія втратила на фронті більше тисячі солдатів, різну військову техніку, зокрема танки та дрони.