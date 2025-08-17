Засіб ППО, 8 бронемашин, 900 солдатів: втрати армії РФ за добу
Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу (GettyImages)
Російська армія втратила на фронті 900 чоловік особового складу, один засіб ППО,а також 4 танки та 8 бронемашин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 17 серпня 2025 року орієнтовно склали:
- особового складу - близько1069950 (+900) осіб;
- танків -11116 (+4) од;
- бойових броньованих машин - 23143 (+8) од;
- артилерійських систем - 31589 (+49) од;
- РСЗВ - 1468 (+1) од;
- засоби ППО - 1208 (+1) од;
- літаків - 422 (+0) од;
- гелікоптерів - 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 51528 (+186);
- крилаті ракети - 3558 (+0);
- кораблі / катери - 28 (+0);
- підводні човни - один;
- автомобільна техніка та автоцистерни - 58821 (+88);
- спеціальна техніка - 3942 (+0).
Як раніше писало РБК-Україна, ЗСУ успішно тримають оборону біля Добропілля Донецької області. Однак російське військове командування намагається здійснити прорив на цій ділянці фронту, для чого перекидає сили і засоби. Поки що їхні спроби безуспішні.
За минулу добу, 15 серпня, згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ, російська армія втратила на фронті більше тисячі солдатів, різну військову техніку, зокрема танки та дрони.