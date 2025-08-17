Средство ПВО, 8 бронемашин, 900 солдат: потери армии РФ за сутки
Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (GettyImages)
Российская армия потеряла на фронте 900 человек личного состава, одно средство ПВО, а также 4 танка и 8 бронемашин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 17 августа 2025 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 1069950 (+900) чел;
- танков -11116 (+4) ед;
- боевых бронированных машин - 23143 (+8) ед;
- артиллерийских систем - 31589 (+49) ед;
- РСЗО - 1468 (+1) ед;
- средства ПВО - 1208 (+1) ед;
- самолетов - 422 (+0) ед;
- вертолетов - 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 51528 (+186);
- крылатые ракеты - 3558 (+0);
- корабли/катера - 28 (+0);
- подводные лодки - одна;
- автомобильная техника и автоцистерны - 58821 (+88);
- специальная техника - 3942 (+0).
Как ранее писало РБК-Украина, ВСУ успешно держат оборону возле Доброполья Донецкой области. Однако российское военное командование пытается осуществить прорыв на этом участке фронта, для чего перебрасывает силы и средства. Пока их попытки безуспешны.
За минувшие сутки, 15 августа, согласно сообщению Генштаба ВСУ, российская армия потеряла на фронте более тысячи солдат, различную военную технику, в том числе танки и дроны.