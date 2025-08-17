ua en ru
Вс, 17 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Средство ПВО, 8 бронемашин, 900 солдат: потери армии РФ за сутки

Россия, Воскресенье 17 августа 2025 08:15
UA EN RU
Средство ПВО, 8 бронемашин, 900 солдат: потери армии РФ за сутки Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Российская армия потеряла на фронте 900 человек личного состава, одно средство ПВО, а также 4 танка и 8 бронемашин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 17 августа 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 1069950 (+900) чел;
  • танков -11116 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин - 23143 (+8) ед;
  • артиллерийских систем - 31589 (+49) ед;
  • РСЗО - 1468 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1208 (+1) ед;
  • самолетов - 422 (+0) ед;
  • вертолетов - 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 51528 (+186);
  • крылатые ракеты - 3558 (+0);
  • корабли/катера - 28 (+0);
  • подводные лодки - одна;
  • автомобильная техника и автоцистерны - 58821 (+88);
  • специальная техника - 3942 (+0).

Средство ПВО, 8 бронемашин, 900 солдат: потери армии РФ за сутки

Как ранее писало РБК-Украина, ВСУ успешно держат оборону возле Доброполья Донецкой области. Однако российское военное командование пытается осуществить прорыв на этом участке фронта, для чего перебрасывает силы и средства. Пока их попытки безуспешны.

За минувшие сутки, 15 августа, согласно сообщению Генштаба ВСУ, российская армия потеряла на фронте более тысячи солдат, различную военную технику, в том числе танки и дроны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
Новости
ISW о саммите Трампа и Путина: диктатор не изменил позицию по войне в Украине
ISW о саммите Трампа и Путина: диктатор не изменил позицию по войне в Украине
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия