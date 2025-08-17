Средство ПВО, 8 бронемашин, 900 солдат: потери армии РФ за сутки

Российская армия потеряла на фронте 900 человек личного состава, одно средство ПВО, а также 4 танка и 8 бронемашин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 17 августа 2025 года ориентировочно составили:

Как ранее писало РБК-Украина, ВСУ успешно держат оборону возле Доброполья Донецкой области. Однако российское военное командование пытается осуществить прорыв на этом участке фронта, для чего перебрасывает силы и средства. Пока их попытки безуспешны.

За минувшие сутки, 15 августа, согласно сообщению Генштаба ВСУ, российская армия потеряла на фронте более тысячи солдат, различную военную технику, в том числе танки и дроны.