Защиту границы с Россией и Беларусью хотят усилить: в Раде зарегистрировали законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает усиление украинской границы с Россией и Беларусью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта.
В пределах 2 км вдоль госграницы с Россией и Беларусью предлагается запретить свободный въезд, пребывание, проживание, передвижение людей и прооведение каких-либо других работ, не связанных с обороной или охраной границы.
Кроме того, законопроект призван закрепить на законодательном уровне фактически существующий комплекс мер по прикрытию госграницы на угрожаемых участках в случае реальных угроз нападения на Украину или вооруженной агрессии.
Также Рада предлагает устранить преграды для инженерного обустройства инфраструктуры границы на землях природно-заповедного фонда. К тому же, планируется выделить вдоль границы с Россией и Беларусью большую доли земель для обустройства средств защиты и обороны, в том числе минных полей.
Депутаты также предлагают упростить процедуру принудительного выдворения из Украины нелегальных мигрантов, которые были задержаны за незаконное пересечение границы или другие грубые нарушения законодательства.
Напомним, 25 июня Россия выпустила более 40 ракет по Украине с территории Беларуси.
ГУР считает, что эту провокацию сделали, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины.