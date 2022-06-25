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Захист кордону з Росією та Білоруссю хочуть посилити: в Раді зареєстрували законопроект

Фото: захист кордону з Росією та Білоруссю хочуть посилити (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який пропонує посилення українського кордону з Росією і Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекта.

У межах 2 км вздовж держкордону з Росією і Білоруссю пропонується заборонити вільний в’їзд, перебування, проживання, пересування людей і провадження будь-яких інших робіт, що не пов’язані з обороною чи охороною кордону.

Окрім того, законопроект покликаний закріпити на законодавчому рівні фактично існуючий комплекс заходів з прикриття держкордону на загрозливих ділянках у разі реальних загроз нападу на Україну або збройної агресії.

Також Рада пропонує усунути перепони для інженерного облаштування інфраструктури кордону на землях природно-заповідного фонду. До того ж, планується виділити вздовж кордону з Росією і Білоруссю більшу частки земель для облаштування засобів захисту та оборони, у тому числі мінних полів.

Депутати також пропонують спростити процедуру примусового видворення з України нелегальних мігрантів, що були затримані за незаконне перетинання кордону чи інші грубі порушення законодавства.

Нагадаємо, 25 червня Росія випустила більше 40 ракет по Україні з території Білорусі.

ГУР вважає, що цю провокацію зробили, аби втягнути Білорусь у війну проти України.

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