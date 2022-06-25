Россия выпустила более 40 ракет по Украине из Беларуси: что об этом известно

Российская авиация сегодня утром, 25 июня нанесла 44 ракетных удара по двум областям Украины. В частности, под атакой оказались Житомирская и Черниговская области.

Что известно о массированных ракетных атаках по Украине этим утром - собрано в материале РБК-Украина.

Житомирская область

Обновлено. По словам главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко, было около 30 ракетных ударов по области. Есть погибший.

"Сегодня, как и в первый день полномасштабного вторжения, начиная с 04:15 утра враг снова нанес ракетные удары по Житомирщине! На этот раз по территории области было выпущено около 30 ракет. Сейчас есть информация о незначительных разрушениях военной инфраструктуры. Один военный погиб, один военный погиб, получил ранения", - написал он в Telegram

Как рассказал мэр Житомира Сергей Сухомлин, враг ударил 24-мя ракетами по окрестностям города.

"Сегодня утром мы все проснулись от громких взрывов. В Житомир ничего не прилетело, были обстреляны военные объекты вокруг города, ракеты были запущены с территории Беларуси. Суммарно было 24 ракеты запущено по воинским частям и объектам вокруг Житомира", - сообщил мэр Сухомлин.

При этом он отказался комментировать на данный момент, есть ли в результате обстрелов жертвы.

Черниговская область

По данным ОК "Север", также Россия била ракетами и по Черниговской области. Обстрелян поселок Десна.

"Около 05:00 утра Черниговская область подверглась массовому ракетному обстрелу. С территории республики Беларусь с самолетов и с земли было выпущено 20 ракет по поселку Десна. Известно о разрушении объектов инфраструктуры", - говорится в сообщении.

При этом предварительно сообщают, что потери в результате атак нет: подробности уточняются и будут сообщены позже.

Местных жителей призывают не публиковать фото и видео "прилетов".

Били из Беларуси