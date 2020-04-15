Защитник "Динамо" имеет шанс перебраться в чемпионат Англии

Фото: Виталий Миколенко (twitter.com/dynamokyiv)

Он может стать одноклубником Ярмоленко

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко попал в сферу интересов английского "Вест Хэма", а также ряда других клубов. Об этом сообщает Area Napoli.

Отмечается, что лондонский клуб серьезно настроен подписать 20-летнего защитника сборной Украины. Однако "Вест Хэму" придется выдержать немалую конкуренцию в борьбе за Миколенко.

На защитника претендует итальянский "Наполи". Неаполитанский клуб на данный момент собирает полную информацию о футболисте, как это сделал по отношению к другим молодым игрокам. Заинтересованность в игроке выразил также французский "Марсель".

Киевский клуб хочет выручить за украинца около 15 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне Миколенко забил три гола и отдал шесть результативных пасов в 33 матчах за "бело-синих".

Отметим, что за "Вест Хэм" уже выступает один украинец - Андрей Ярмоленко.

Напомним, ранее сообщалось, что "Динамо" из-за ситуации с форвардом команды Артемом Бесединым не намерено в ближайшее время продавать кого-нибудь из своих игроков и не рассматривает варианты с обменом футболистов, в частности, в отношении Миколенко.