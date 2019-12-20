Футболист "Динамо" подозревается в нарушении антидопинговых правил

Фото: Артем Беседин (fcdynamo.kiev.ua)

Клуб выясняет все нюансы и обстоятельства

Форвард киевского "Динамо" Артем Беседин подозревается в нарушении антидопинговых правил Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом говорится в заявлении столичной команды.

Соответствующее уведомление клуб получил вчера, 19 декабря.

По сообщениям СМИ, нападающий не прошел допинг-тест после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против "Мальме" (3:4). В связи с этим 23-летний игрок отстранен на 30 дней от любой футбольной деятельности.

"На данный момент все нюансы и обстоятельства выясняются. Поэтому, а также соблюдая требования о конфиденциальности, "Динамо" не может предоставить футбольной общественности более детальную информацию до окончания соответствующих процедур", - говорится в сообщении.

В текущем сезоне футболист забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи в 23 матчах за киевский клуб. Беседин также вызывался в сборную Украины. На его счету два гола в 13 поединках за "сине-желтых".

Напомним, в начале 2018 года тогда еще капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна получил 17-месячную дисквалификацию из-за положительной допинг-пробы. Летом этого года хорват объявил о завершении карьеры футболиста и вошел в тренерский штаб "горняков".