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"Динамо" приостановило тренировочный процесс

Новости » Спорт     18.03.2020 - 14:24
"Динамо" приостановило тренировочный процесс
Фото: тренировочный процес игроков "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Ограничения пересмотрят в конце недели

Киевское "Динамо" остановило тренировочный процесс до 22 марта в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте клуба.

В ближайшее воскресенье руководство рассмотрит вариант с продлением ограничений. Всем игрокам рекомендовали придерживаться правил карантина.

Накануне исполком УАФ приостановил все соревнования по футболу на территории страны на неопределенный срок. После чего на карантин ушли "Ворскла", "Карпаты", "Колос", "Львов" и "Мариуполь".

Что касается международных турниров, то, согласно решению УЕФА, Евро-2020 перенесен на 2021 год. Клубные международные турниры, такие как Лига чемпионов и Лига Европы, предварительно сместили даты очередных стадий, а финалы, благодаря переносу Евро-2020, также предварительно были сдвинуты на июнь 2020 года.

По итогам 23 тура чемпионата Украины "Динамо" уступило второе место в турнирной таблице "Заре". Луганская команда сравнялась с киевлянами по очкам, но опережает их благодаря преимуществу в личных встречах. "Шахтер" продолжает лидировать в чемпионате.

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