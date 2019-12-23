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"Динамо" досрочно вернуло арендованного форварда из-за ситуации с Бесединым

Новости » Спорт     23.12.2019 - 18:20
"Динамо" досрочно вернуло арендованного форварда из-за ситуации с Бесединым
Фото: Назарий Русин (twitter.com/dynamokyiv)

Русин последние полгода выступал за Зарю

Киевское "Динамо" возвращает из аренды нападающего Назария Русина, который последние полгода выступал за луганскую "Зарю". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Форвард отправится с командой на зимний сбор, который состоится в Турции в середине января следующего года.

Отмечается, что "бело-синие" воспользовались опцией досрочного возвращения футболиста пока ожидают разъяснения ситуации по другому форварду - Артему Беседину. Его обвиняют в нарушении антидопинговых правил УЕФА.

Кроме того, "Динамо" летом вернет из аренды за "Зарю" защитника Александра Тымчика и хавбека Богдана Леднева. Клуб также поинформировал, что не интересуется хавбеком луганчан Дмитрием Иванисеней.

В ближайшее время "бело-синие" не намерены продавать кого-либо из своих игроков и не рассматривают варианты с обменом футболистов, а также не планируют расставаться с фланговым защитником Виталием Миколенко.

Киевляне ушли на зимнюю паузу, занимая второе место в турнирной таблице УПЛ с 36 очками в активе, отставая от лидирующего "Шахтера" на 14 баллов. У "Зари" третье место и 34 очка.

Напомним, "Динамо" не смогло обыграть аутсайдера группы Лиги Европы и вылетело из турнира.

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