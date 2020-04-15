ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Захисник "Динамо" має шанс перебратися в чемпіонат Англії

Новини » Спорт     15.04.2020 - 11:10
Захисник "Динамо" має шанс перебратися в чемпіонат Англії
Фото: Віталій Миколенко (twitter.com/dynamokyiv)

Він може стати одноклубником Ярмоленка

Захисник київського "Динамо" Віталій Миколенко потрапив у сферу інтересів англійського "Вест Хема", а також низки інших клубів. Про це повідомляє Area Napoli.

Зазначається, що лондонський клуб серйозно налаштований підписати 20-річного захисника збірної України. Однак "Вест Хему" доведеться витримати чималу конкуренцію в боротьбі за Миколенко.

На захисника претендує італійський "Наполі". Неаполітанський клуб на цей момент збирає повну інформацію про футболіста, як це зробив стосовно інших молодих гравців. Зацікавленість в гравцеві висловив також французький "Марсель".

Київський клуб хоче виручити за українця близько 15 мільйонів євро. Його контракт розрахований до літа 2023 року. У поточному сезоні Миколенко забив три голи і віддав шість результативних пасів в 33 матчах за "біло-синіх".

За "Вест Хем" вже виступає один українець - Андрій Ярмоленко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Динамо" через ситуацію з форвардом команди Артемом Бєсєдіним не має наміру найближчим часом продавати кого-небудь зі своїх гравців і не розглядає варіанти з обміном футболістів, зокрема, щодо Миколенка.

Український хавбек "Шахтаря" може продовжити кар'єру в Туреччині "Фіорентина" провела переговори з "Аталантою" щодо трансферу Малиновського
Новини України ДинамоЯрмоленкотрансферыНаполиВест Хем
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся