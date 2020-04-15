Захисник "Динамо" має шанс перебратися в чемпіонат Англії

Фото: Віталій Миколенко (twitter.com/dynamokyiv)

Він може стати одноклубником Ярмоленка

Захисник київського "Динамо" Віталій Миколенко потрапив у сферу інтересів англійського "Вест Хема", а також низки інших клубів. Про це повідомляє Area Napoli.

Зазначається, що лондонський клуб серйозно налаштований підписати 20-річного захисника збірної України. Однак "Вест Хему" доведеться витримати чималу конкуренцію в боротьбі за Миколенко.

На захисника претендує італійський "Наполі". Неаполітанський клуб на цей момент збирає повну інформацію про футболіста, як це зробив стосовно інших молодих гравців. Зацікавленість в гравцеві висловив також французький "Марсель".

Київський клуб хоче виручити за українця близько 15 мільйонів євро. Його контракт розрахований до літа 2023 року. У поточному сезоні Миколенко забив три голи і віддав шість результативних пасів в 33 матчах за "біло-синіх".

За "Вест Хем" вже виступає один українець - Андрій Ярмоленко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Динамо" через ситуацію з форвардом команди Артемом Бєсєдіним не має наміру найближчим часом продавати кого-небудь зі своїх гравців і не розглядає варіанти з обміном футболістів, зокрема, щодо Миколенка.