Защита Зайцевой обжалует приговор за ДТП в Харькове

Фото: Елена Зайцева (УНИАН)

Адвокаты просят отменить приговор и закрыть производство

Защита осужденной за смертельное ДТП в Харькове, в результате которой погибли шесть человек, Елены Зайцевой подал жалобу на приговор в Верховный суд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналистку Татьяну Доцяк в Facebook.

По ее данным, адвокаты Зайцевой просят отменить приговор, а производство закрыть. Или же уменьшить срок заключения до 5 лет условного наказания.

"Помним, что Елена Зайцева обещала признать любой приговор суда и честно нести ответственность, но на самом деле считает 10 лет тюрьмы за 6 смертей и 6 покалеченных людей слишком суровым наказанием. И подала жалобу в Верховный суд", - написала Доцяк.

Кроме того, возмещение потерпевшим Зайцева просит разделить с Дроновим 70 на 30.

"70 процентов Дронову, конечно. Суд пока не принял жалобу к рассмотрению, оставил без движения - юридическим термином, поскольку жалоба оформлена ненадлежащим образом. Адвокат Зайцевой не объяснила в чем заключается незаконность и необоснованность судебного решения и несоответствие назначенного наказания тяжести уголовного правонарушения. Суд дал адвокату Зайцевой 15 дней на устранение недостатков", - сообщила журналистка.

Ранее сообщалось, что защита Геннадия Дронова, второго осужденного за смертельное ДТП в Харькове, в результате которого погибли шесть человек, обжаловала приговор. Защита осужденного направила кассацию на приговор в Верховный суд Украины.

Напомним, смертельная авария с участием Дронова и Елены Зайцевой произошла в октябре 2017 года. В Харькове на перекрестке Сумской и Мечникова столкнулись Volkswagen Touareg и Lexus, последний выбросило на тротуар, в результате чего погибли 6 пешеходов. Еще столько же человек были травмированы.

По данным следствия, Зайцева за рулем Lexus выехал на перекресток на красный свет, а водитель Volkswagen Геннадий Дронов начал движение на желтый сигнал. По некоторым данным, Зайцева находилась в состоянии наркотического опьянения.