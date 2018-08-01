Зайцева во время ДТП была в состоянии наркотического опьянения, - Минздрав

Такой вывод центр Минздрава Украины подготовил на обращение адвоката пострадавших

Елена Зайцева, которая была за рулем автомобиля, который наехал на группу людей на пешеходном переходе в Харькове, во время ДТП была в состоянии наркотического опьянения. Это подтвердил Центр психического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя Министерства здравоохранения Украины, передает и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

По ее словам, такой вывод центр Минздрава Украины подготовил в ответ на обращение адвоката пострадавших. Супрун подчеркнула, что за месяцы рассмотрения дела в суде так и не удалось получить исчерпывающего ответа на вопрос, употребляла ли Зайцева наркотики накануне аварии.

Супрун сообщила об исчезновении врача-нарколога, которая осматривала Зайцеву после наезда на пешеходов и руководила отбором необходимых биологических образцов. Кроме этого, врач-лаборант, который анализировал биологические образцы, в зале суда не смог дать однозначного ответа на вопрос о наличии наркотиков в организме Зайцевой.

"Впрочем, вывод Центра психического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя свидетельствует: Зайцева по состоянию на 18.10.2017 года находилась в состоянии, вызванном употреблением наркотических или других одурманивающих веществ", - резюмировала Супрун.

Скриншот (facebook.com/Уляна Супрун)

Напомним, ДТП в Харькове произошло вечером 18 октября 2017 года на ул. Сумской, где автомобиль Lexus RX 350, после столкновения с Volkswagen Touareg врезался в толпу пешеходов. За рулем Lexus находилась 20-летняя Алена Зайцева, Volkswagen Touareg управлял Геннадий Дронов.

В результате ДТП в Харькове на месте происшествия погибли пять человек, еще шесть были травмированы. Позже в больнице умерла еще одна пострадавшая.

20 октября суд арестовал Зайцеву на 2 месяца. Дронов изначально проходит по делу как свидетель, в ноябре ему также сообщили о подозрении.