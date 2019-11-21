Захист Зайцевої оскаржує вирок за ДТП у Харкові

Фото: Олена Зайцева (УНІАН)

Адвокати просять скасувати вирок та закрити провадження

Захист засудженої за смертельну ДТП в Харкові, в результаті якої загинули шість людей, Олени Зайцевої подав скаргу на вирок до Верховного суду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналістку Тетяну Доцяк у Facebook.

За її даними, адвокати Зайцевої просять скасувати вирок, а провадження закрити. Або ж зменшити термін ув'язнення до 5 років умовного покарання.

"Пам'ятаємо, Олена Зайцева обіцяла визнати будь-який вирок суду і чесно нести відповідальність, але насправді вважає 10 років тюрми за 6 смертей і 6 покалічених людей надто суворим покаранням. І подала скаргу до Верховного суду", - написала Доцяк.

Крім того, відшкодування потерпілим Зайцева просить поділити з Дроновим 70 на 30.

"70 відсотків Дронову, звісно. Суд поки не взяв скаргу до розгляду, лишив без руху - юридичним терміном, бо скарга оформлена неналежним чином. Адвокатка Зайцевої не пояснила в чому полягає незаконність і необґрунтованість судового рішення та невідповідність призначеного покарання тяжкості кримінального правопорушення. Суд дав адвокатці Зайцевої 15 днів на усунення недоліків", - повідомила журналістка.

Раніше повідомлялося, що захист Геннадія Дронова, другого засудженого за смертельну ДТП у Харкові, в результаті якого загинули шість осіб, оскаржив вирок. Захист засудженого направив касацію на вирок до Верховного суду України.

Нагадаємо, смертельна аварія з участю Дронова та Олени Зайцевої сталася в жовтні 2017 року. У Харкові на перехресті Сумської та Мечникова зіткнулися Volkswagen Touareg і Lexus, останній викинуло на тротуар, в результаті чого загинули 6 пішоходів. Ще стільки ж людей були травмовані.

За даними слідства, Зайцева за кермом Lexus виїхала на перехрестя на червоне світло, а водій Volkswagen Геннадій Дронов почав рух на жовтий сигнал. За деякими даними, Зайцева перебувала в стані наркотичного сп'яніння.