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Защита Дронова обжаловала приговор за ДТП в Харькове

Новости » Общество     16.11.2019 - 17:03
Защита Дронова обжаловала приговор за ДТП в Харькове
Фото: Геннадий Дронов (kh.suspilne.media)

Апелляция на приговор подали в Верховный суд

Защита Геннадия Дронова, осужденного за смертельное ДТП в Харькове, в результате которого погибли шесть человек, обжаловала приговор. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UA: Харків.

По словам адвоката Сергея Перепелицы, который защищал Дронова в суде первой инстанции, защита осужденного направила кассацию на приговор в Верховный суд Украины. При этом Перепелица не знает, кто новый адвокат у Дронова.

Напомним, смертельная авария с участием Дронова и Елены Зайцевой произошла в октябре 2017 года. В Харькове на перекрестке Сумской и Мечникова столкнулись Volkswagen Touareg и Lexus, последний выбросило на тротуар, в результате чего погибли 6 пешеходов. Еще столько же человек были травмированы.

По данным следствия, Зайцева за рулем Lexus выехала на перекресток на красный свет, а водитель Volkswagen Геннадий Дронов начал движение на желтый сигнал. По некоторым данным, Зайцева находилась в состоянии наркотического опьянения.

В августе Апелляционный суд оставил приговор Зайцевой и Дронову без изменений. Сейчас Геннадий Дронов отбывает наказание в колонии в Полтавской области. Елена Зайцева - в исправительном центре в Днепропетровской области.

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