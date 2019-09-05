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Адвокату не сообщают о месте отбывания наказания Зайцевой

Новости » Общество    05.09.2019 - 22:51
Адвокату не сообщают о месте отбывания наказания Зайцевой
Фото: Елена Зайцева (УНИАН)

Основанием для отказа назвали конфиденциальность информации

Харьковский следственный изолятор отказал адвокату потерпевших в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в Харькове, в результате которой погибли шесть человек, в предоставлении информации о том, где будут отбывать наказание признаны виновными Елена Зайцева и Геннадий Дронов. Об этом адвокат Лариса Матвеева сообщила в Facebook.

По ее словам, основанием для отказа в пенитенциарном учреждении назвали конфиденциальность такой информации.

"Интересно, когда конфиденциальной является информация только для представителя потерпевших по делу, в то время как все СМИ уже обсуждают условия проживания в этих учреждениях. Или, может, проблема именно в документальном подтверждении этой информации?" - написала адвокат.

Адвокату не сообщают о месте отбывания наказания Зайцевой

Ранее появилась информация о том, что Зайцеву этапировали в колонию в Днепропетровской области.

Напомним, что Киевский районный суд Харькова 26 февраля огласил приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову по делу смертельного ДТП на улице Сумской в центре города. Дронову и Зайцевой дали максимальный срок - 10 лет лишения свободы.

РБК-Украина писало, что адвокат Зайцевой попросил суд смягчить наказание его подзащитной и изменить приговор на условное наказание. Адвокат просил назначить Зайцевой наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 2 года, а также назначить ей испытательный срок на усмотрение суда.

Добавим, что Харьковский апелляционный суд решил оставить в силе приговор участникам ДТП на улице Сумской в Харькове Елене Зайцевой и Геннадию Дронову.

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