Защита Януковича пыталась отвести судью

Кроме того, адвокаты экс-президента пытаются допросить свидетеля, несмотря на заявленные судьей дебаты

Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича в Оболонском райсуде Виталий Сердюк сегодня, 31 июля, пытался отвести председательствующего судью Владислава Девятко. Об этом он заявил в зале суда, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, защита экс-президента Виктора Януковича в суде по делу госизмены пытается допросить пилота вертолета экс-президента Ярощука, не смотря на объявленные судьей Девятко дебаты.

"Я хочу заявить об отводе судьи, за то, что суд не допрашивает свидетеля Ярощука", - сказал Сердюк.

Адвокат Виталий Сердюк и трое адвокатов самовольно покинули судебный зал.

"Сердюк покинул зал. В украинском законодательстве отсутствуют механизмы борьбы с такими действиями, к сожалению. Судебные прения сорваны третий раз", - сказал Девятко.

Кроме того, прокурор по делу госизмены Януковича Руслан Кравченко просит назначить бесплатного адвоката.

"Под угрозой вопросы защиты Януковича. Мы ходатайствуем о привлечении государственного защитника. Такое поведение защитника является недопустимым", - сказал прокурор.

Процесс над Януковичем по делу госсовета длится с 4 мая прошлого года. В ходе заседаний были рассмотрены фото - и видеодоказательства, допрошены свидетели и проведены многочисленные экспертизы.

В Оболонском суде заслушали 44 свидетелей обвинения, среди которых был Арсений Яценюк, Петр Порошенко, Арсен Аваков и другие, а также около 16 свидетелей защиты. На одном из последних заседаний суд допросил Анну Герман и бывших охранников экс-президента.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховный суд Украины отказался перевести дело о государственной измене экс-президента Виктора Януковича в другой суд и обеспечить его участие в заседаниях.

Также сообщалось, что адвокаты сорвали дебаты по делу Януковича. Оболонский районный суд Киева в очередной раз перенес судебные прения по делу о госизмене экс-президента Украины.