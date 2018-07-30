ВСУ відмовив захисту Януковича у двох клопотаннях

Розгляд справи Януковича залишили у тому ж суді

Верховний суд (ВС) України відмовився перевести справу про державну зраду екс-президента Віктора Януковича до іншого суду та забезпечити його участь у засіданнях. Про це повідомляє адвокат екс-президента Віталій Сердюк на своїй сторінці у Facebook.

"Верховний суд не зміг поламати усталену практику недопуску Віктора Януковича в судові засідання по його справах. Розгляд даної справи залишено в уже ліквідованому указом президента України від 29 січня 2017 року №449/2017 Оболонському районному суді", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що адвокати зірвали дебати по справі Януковича. Оболонський районний суд Києва вкотре переніс судові дебати по справі щодо держзради екс-президента України.

Процес над Януковичем у справі держради триває з 4 травня минулого року. В ході засідань були розглянуті фото- та відеодокази, допитані свідки та проведені численні експертизи. В Оболонському суді заслухали 44 свідків обвинувачення, серед яких був Арсеній Яценюк, Петро Порошенко, Арсен Аваков та інші, а також близько 16 свідків захисту.