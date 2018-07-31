Захист Януковича намагався відвести суддю

Окрім того, адвокати екс-президента намагаються допитати свідка, недивлячись на заявлені суддею дебати

Адвокат екс-президента України Віктора Януковича в Оболонському райсуді Віталій Сердюк сьогодні, 31 липня, намагався відвести головуючого суддю Владислава Дев'ятко. Про це він заявив у залі суду, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, захист екс-президента Віктора Януковича у суді по справі держзради намагається допитати пілота вертольоту екс-президента Ярощука, не дивлячись на оголошені суддею Дев'ятко дебати.

"Я хочу заявити відвід судді, через те, що суд не допитує свідка Ярощука", - сказав Сердюк.

Адвокат Віталій Сердюк та троє адвокатів самовільно покинули судову залу.

"Сердюк покинув залу. В українському законодавстві відсутні механізми боротьби з такими діями, на жаль. Судові дебати зірвані втретє", - сказав суддя Дев'ятко.

Окрім того, прокурор по справі держзради Януковича Руслан Кравченко просить призначити безоплатного адвоката.

"Під загрозою питання захисту Януковича. Ми клопочемо про залучення державного захисника. Така поведінка захисника є неприпустимою", - сказав прокурор.

Процес над Януковичем у справі держради триває з 4 травня минулого року. В ході засідань були розглянуті фото- та відеодокази, допитані свідки та проведені численні експертизи.

В Оболонському суді заслухали 44 свідків обвинувачення, серед яких був Арсеній Яценюк, Петро Порошенко, Арсен Аваков та інші, а також близько 16 свідків захисту. На одному із останніх засідань суд допитав Ганну Герман та колишніх охоронців екс-президента.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховний суд України відмовився перевести справу про державну зраду екс-президента Віктора Януковича до іншого суду та забезпечити його участь у засіданнях.

Також повідомлялося, що адвокати зірвали дебати по справі Януковича. Оболонський районний суд Києва вкотре переніс судові дебати по справі щодо держзради екс-президента України.