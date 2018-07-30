Адвокати зірвали дебати по справі Януковича

Дебати перенесли на 31 липня

Оболонський районний суд Києва вкотре переніс судові дебати по справі щодо держзради екс-президента України Віктора Януковича. Про це у залі суду заявив головуючий Владислав Девятко, передає кореспондент РБК-Україна.

Таким чином, дебати перенесені на завтра на 10 годину.

"Суд, порадившись на місці, ухвалив оголосити перерву до завтра до 10 години. Суд приносить вибачення учасникам",- сказав Девятко.

"Від захисників надійшло клопотання про те, що їх не буде, оскільки вони перебувають у Верховному суді щодо зміни підслідності даного провадження. Це вже третя спроба захисників змінити підсудність даного провадження", - сказав суддя Владислав Девятко.

Так, згідно процедури, після виступу сторін суддя видаляється до нарадчої кімнати для винесення рішення.

Процес над Януковичем у справі держради триває з 4 травня минулого року. В ході засідань були розглянуті фото- та відеодокази, допитані свідки та проведені численні експертизи.

В Оболонському суді заслухали 44 свідків обвинувачення, серед яких був Арсеній Яценюк, Петро Порошенко, Арсен Аваков та інші, а також близько 16 свідків захисту.

На одному із останніх засідань суд допитав Ганну Герман та колишніх охоронців екс-президента.

Зазначимо, у висновку Громадської ради доброчесності вказано, що суддя Владислав Дев’ятко, який має ухвалити рішення стосовно Януковича, причетний до переслідувань учасників Революції Гідності та виносив свавільні рішення щодо учасників поїздки до Межигір'я 29.12.2013 та незаконно затриманих автомайданівців на провулку Кріпосному у м. Київ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Янукович подав позов до Печерського райсуду Києва проти Генеральної прокуратури України (ГПУ) та генерального прокурора Юрія Луценка.

Зазначимо, Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.