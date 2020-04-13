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На заседании СН обсудят сценарии ускорения рассмотрения закона о банках

Новости » Политика     13.04.2020 - 17:37
На заседании СН обсудят сценарии ускорения рассмотрения закона о банках
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Арахамии, есть несколько сценариев ускорения

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что во время заседания СН парламентарии обсудят сценарии ускорения рассмотрения законопроекта о банках, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что есть несколько сценариев ускорения, но не уточнил какие именно.

"У нас есть позиция принять этот закон, несмотря на все предостережения. Вопрос по поводу когда (рассматривать закон о банках, - ред.) - для этого у нас сегодня фракция. Для того, чтобы обсудить возможные сценарии ускорения этой процедуры. Есть несколько сценариев. Несколько идей", - заявил Арахамия.

Напомним, законопроект о банках Верховная рада не будет рассматривать на этой неделе. Глава фракции "Слуга народа" пояснил, что по состоянию на сейчас правки должны пройти профильный комитет.

Как писало РБК-Украина, ранее источник во фракции "Слуга народа" рассказал нашему агентству, что следующее внеочередное заседание Верховной рады может состояться в среду, 15 апреля, и на нем планируется рассмотреть законопроект о банках.

Добавим, во фракции "Слуга народа" ранее анонсировали, что хотят сгруппировать 16 тысяч поправок в законопроект об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Закон о банках Рада не будет рассматривать на этой неделе В среду может состояться внеочередное заседание Рады, - Арахамия
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