Закон о банках Рада не будет рассматривать на этой неделе

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В закон подано более 16 тысяч поправок ко второму чтению

Законопроект о банках Верховная рада не будет рассматривать на этой неделе. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

Он пояснил, что по состоянию на сейчас правки должны пройти профильный комитет.

"Не могут рассматривать. Потому что только сведена таблица. По состоянию на утро, еще длительная процедура собрания всех 16 тысяч правок в одну таблицу. Затем это должно пройти комитет. Сейчас даже если очень ускоренную процедуру применить - это четыре дня работы комитета. Это не эта неделя. Это физически невозможно", - заявил Арахамия.

Напомним, ранее источник во фракции "Слуга народа" рассказал РБК-Украина, что следующее внеочередное заседание Верховной рады может состояться в среду, 15 апреля, и на нем планируется рассмотреть законопроект о банках. Как отметил собеседник, сегодня планируется согласовать все моменты и вопросы по законопроекту.

Как писало РБК-Украина, Международный валютный фонд ожидает окончательного принятия парламентом закона о банках.

Также ранее сообщалось, что во фракции "Слуга народа" хотят сгруппировать 16 тысяч поправок в законопроект об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.