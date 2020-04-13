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Закон о банках Рада не будет рассматривать на этой неделе

Новости » Финансы     13.04.2020 - 17:14
Закон о банках Рада не будет рассматривать на этой неделе
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В закон подано более 16 тысяч поправок ко второму чтению

Законопроект о банках Верховная рада не будет рассматривать на этой неделе. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

Он пояснил, что по состоянию на сейчас правки должны пройти профильный комитет.

"Не могут рассматривать. Потому что только сведена таблица. По состоянию на утро, еще длительная процедура собрания всех 16 тысяч правок в одну таблицу. Затем это должно пройти комитет. Сейчас даже если очень ускоренную процедуру применить - это четыре дня работы комитета. Это не эта неделя. Это физически невозможно", - заявил Арахамия.

Напомним, ранее источник во фракции "Слуга народа" рассказал РБК-Украина, что следующее внеочередное заседание Верховной рады может состояться в среду, 15 апреля, и на нем планируется рассмотреть законопроект о банках. Как отметил собеседник, сегодня планируется согласовать все моменты и вопросы по законопроекту.

Как писало РБК-Украина, Международный валютный фонд ожидает окончательного принятия парламентом закона о банках.

Также ранее сообщалось, что во фракции "Слуга народа" хотят сгруппировать 16 тысяч поправок в законопроект об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

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Новости Украины банкиВерховная РадаДавид Арахамия
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