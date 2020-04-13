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На засіданні СН обговорять сценарії прискорення розгляду закону про банки

Новини » Політика     13.04.2020 - 17:37
На засіданні СН обговорять сценарії прискорення розгляду закону про банки
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Арахамії, є декілька сценаріїв прискорення

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що під час засідання СН парламентарі обговорять сценарії прискорення розгляду законопроекту про банки, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що є декілька сценаріїв прискорення, але не уточнив які саме.

"У нас є позиція прийняти цей закон, незважаючи на всі застереження. Питання щодо коли (розглядатимуть закон про банки, - ред.) - для цього в нас сьогодні фракція. Для того, щоб обговорити можливі сценарії прискорення цієї процедури. Є декілька сценаріїв. Декілька ідей", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, законопроект про банки Верховна рада не розглядатиме на цьому тижні. Глава фракції "Слуга народу" пояснив, що станом на зараз правки повинні пройти профільний комітет.

Як писало РБК-Україна, раніше джерело у фракції "Слуга народу" розповіло нашому агентству, що наступне позачергове засідання Верховної ради може відбутися у середу, 15 квітня, і на ньому планується розглянути законопроект про банки.

Додамо, у фракції "Слуга народу" раніше анонсували, що хочуть згрупувати 16 тисяч поправок у законопроект про удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Закон про банки Рада не розглядатиме цього тижня  В середу може відбутись позачергове засідання Ради, - Арахамія
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