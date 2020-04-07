В СН объяснили, как Рада может рассмотреть 16 тысяч правок в закон о банках

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Поправки к законопроекту пока только планируют рассмотреть на заседании профильного комитета

Во фракции "Слуга народа" хотят сгруппировать 16 тысяч правок в законопроект об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил источник в руководстве фракции.

По словам собеседника издания, таким образом, рассмотрение в зале будет непродолжительным.

"Существует статья регламента, которая позволяет сгруппировать поправки, согласно тому, в какую статью вносится эта правка. Примерно так мы рассматривали, когда были "площадки Яценко". В принципе, там было большое количество правок, но в итоге в зале это не было так долго. Почему это не получилось с землей? Потому что это был политический пиар отдельных партий, которые принципиально не давали согласия, чтобы по регламенту их сгруппировать и отклонять "пачками". Но пока решение по рассмотрению не принято", - сообщил источник.

По его словам, поправки к законопроекту пока только планируют рассмотреть на заседании профильного комитета. Во фракции напомнили, что аграрный комитет около недели готовился к рассмотрению 4 тысяч поправок к земельному законопроекту.

"Можно только представить сколько времени понадобится комитету для того, чтобы свести таблицу. Пока думают, каким образом эти правки проводить через комитет. Это физически долго, когда такое количество правок", - рассказали во фракции.

Напомним, 31 марта ВР приняла в первом чтении законопроект об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Этот документ должен исключить возвращение национализированного "Приватбанка" олигарху Игорю Коломойскому.

По состоянию на 7 апреля в законопроект о банках 2571-д ко второму чтению подали более 16 тысяч правок.