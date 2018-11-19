Заседание Рады в связи с годовщиной Голодомора состоится 23 ноября, - Парубий

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Заседание начнется в 15:00

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что заседание Рады в связи с годовщиной Голодомора состоится 23 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВР.

Спикер парламента напомнил, что на этой неделе Украина и весь мир чтит память миллионов украинцев, уничтоженных Голодомором.

"На этой неделе Украина и весь свободный мир чтит память миллионов украинцев, уничтоженных сталинским кровавым режимом путем Голодомора - геноцида украинского народа... В Верховной раде Украины в эту пятницу, 23 ноября, в 15:00 состоится заседание Верховной рады в связи с 85-й годовщиной Голодомора 1932 - 1933 годов", - отметил председатель ВР.

Парубий пригласил всех народных депутатов Украины принять участие в этом заседании, чтобы "громко всему миру напомнить об этой трагедии".

Напомним, в пятницу, 16 ноября, в городе Сегед (Венгрия) открыли памятник жертвам Голодомора в Украине 1932-1933 годов. В церемонии открытия приняли участие посол Украины в Венгрии Любовь Непоп и парламентский госсекретарь министерства внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр.

Как писало РБК-Украина ранее, министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает международное признание Голодомора геноцидом противодействием агрессии Российской Федерации.