Засідання Ради у зв’язку із роковинами Голодомору відбудеться 23 листопада, - Парубій

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Засідання розпочнеться о 15:00

Голова Верховної ради України Андрій Парубій заявив, що засідання Ради у зв’язку із роковинами Голодомору відбудеться 23 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Апарату ВР.

Спікер парламенту нагадав, що цього тижня Україна і весь світ вшановує пам'ять мільйонів українців, знищених через Голодомор.

"Цього тижня Україна і весь вільний світ вшановує пам'ять мільйонів українців, знищених сталінським кривавим режимом через Голодомор - геноцид українського народу… У Верховній раді України цієї п'ятниці, 23 листопада, о 15:00 відбудеться засідання Верховної ради у зв’язку із 85-ми роковинами Голодомору 1932 - 1933 років", - зазначив голова ВР.

Парубій запросив усіх народних депутатів України взяти участь у цьому засіданні, щоб "гучно всьому світу нагадати про цю трагедію".

Нагадаємо, у п'ятницю, 16 листопада, в місті Сегед (Угорщина) відкрили пам'ятник жертвам Голодомору в Україні 1932-1933 років. У церемонії відкриття взяли участь посол України в Угорщині Любов Непоп і парламентський держсекретар міністерства зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр.

Як писало РБК-Україна раніше, міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає міжнародне визнання Голодомору геноцидом протидією агресії Російської Федерації.