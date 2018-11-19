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Засідання Ради у зв’язку із роковинами Голодомору відбудеться 23 листопада, - Парубій

Новини » Політика    19.11.2018 - 18:04
Засідання Ради у зв’язку із роковинами Голодомору відбудеться 23 листопада, - Парубій
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Засідання розпочнеться о 15:00

Голова Верховної ради України Андрій Парубій заявив, що засідання Ради у зв’язку із роковинами Голодомору відбудеться 23 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Апарату ВР.

Спікер парламенту нагадав, що цього тижня Україна і весь світ вшановує пам'ять мільйонів українців, знищених через Голодомор.

"Цього тижня Україна і весь вільний світ вшановує пам'ять мільйонів українців, знищених сталінським кривавим режимом через Голодомор - геноцид українського народу… У Верховній раді України цієї п'ятниці, 23 листопада, о 15:00 відбудеться засідання Верховної ради у зв’язку із 85-ми  роковинами Голодомору 1932 - 1933 років", - зазначив голова ВР.

Парубій запросив усіх народних депутатів України взяти участь у цьому засіданні, щоб "гучно всьому світу нагадати про цю трагедію".

Нагадаємо, у п'ятницю, 16 листопада, в місті Сегед (Угорщина) відкрили пам'ятник жертвам Голодомору в Україні 1932-1933 років. У церемонії відкриття взяли участь посол України в Угорщині Любов Непоп і парламентський держсекретар міністерства зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр.

Як писало РБК-Україна раніше, міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає міжнародне визнання Голодомору геноцидом протидією агресії Російської Федерації.

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Новини України Андрій ПарубійГолодоморВерховна Рада
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