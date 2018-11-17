В Венгрии открыли памятник жертвам Голодомора в Украине

Фото: памятник жертвам Голодомора в Украине (fb.com / Nepop Liuba)

Памятник открыли в венгерском городе Сегед

В пятницу, 16 ноября, в городе Сегед (Венгрия) открыли памятник жертвам Голодомора в Украине 1932-1933 годов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на преcс-службу Министерства иностранных дел Венгрии.

Как сообщается, в церемонии открытия приняли участие посол Украины в Венгрии Любовь Непоп и парламентский госсекретарь министерства внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр.

"На протяжении последних десятилетий Украина прошла даже больше испытаний, чем венгры", - подчеркнул Мадьяр.

Кроме того, венгерский госсекретарь заявил, что Голодомор в Украине был экспериментом власти Советского Союза, которая хотела сломать украинцев путем замаривания голодом.

"Украина выстояла в этом испытании, и в 90-х годах получила независимость; сегодня она является самостоятельным государством, которое, подобно венгров, может надеяться на более счастливое будущее. История доказала, что украинский народ является настолько сильным, чтобы не идти против кого-то для того, чтобы укрепить собственную идентичность", - заявил Мадьяр.

По словам Непол, памятник был установлен в центре города на Домской площади в парке центрального собора, на территории, которая отнесена к мировому культурному наследию.

"Верю, что и во всех других жизненных ситуациях мы так же будем стоять бок о бок, вместе почитая жертв трагедий прошлого, противодействуя нынешним и предотвращая будущим угрозам", - подчеркнула посол.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что американский штат Орегон признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Отметим, что уже 19 американских штатов присоединились к чествованию 85-й годовщины памяти жертв Голодомора.

Ранее комитет Сената США утвердил резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Проект резолюции осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа.