Климкин считает международное признание Голодомора геноцидом противодействием агрессии РФ

Фото: Павел Климкин (facebook.com/pavloklimkin.ua)

Климкин посетил мемориал жертвам Голодомора в Вашингтоне

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает международное признание Голодомора геноцидом противодействием агрессии Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Климкина Facebook.

В ходе визита в США Климкин посетил мемориал жертвам Голодомора в Вашингтоне, а также принял участие в Форуме по случаю 85-й годовщины Голодомора-геноцида в Украине 1932-1933 годов.

Климкин также выразил благодарность Сенату США, который 3 октября 2018 года официально признал Голодомор актом геноцида.

"Международное признание Голодомора как геноцида - это не просто счеты с трагическим прошлым. Это и противодействие нынешней военной агрессии против Украины и гибридной агрессии России против всего демократического мира", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в США 19 штатов признали Голодомор геноцидом украинского народа. Орегон стал 19-м штатом, который признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом.

Ранее комитет Сената США утвердил резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Проект резолюции осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа.