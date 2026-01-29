Зарядіть павербанки: Львів почав підготовку до надзвичайної ситуації

Садовий нагадав, що на вихідні прогнозується сильний мороз. Він може бути значно сильнішим, ніж попереднє погіршення погоди. І цим можуть скористатися російські окупанти, щоб вдарити по критичній інфраструктурі.

"Тому у Львові запущено режим підготовки до надзвичайної ситуації. Усі комунальні служби знають, що робити. Але важливо, щоб готовими були й мешканці міста", - зазначив він.

Садовий попросив мешканців міста зробити "прості речі":

перевірити укриття, які використовуються під час тривоги;

зарядити павербанки та зарядні станції;

запастися базовим набором продуктів, питної води, ліками;

з'ясувати, чи є в будинку люди, яким потрібна допомога - інваліди, літні люди, або просто люди з обмеженнями;

стежити за офіційними джерелами інформації.

"Якщо ваш будинок залишиться без електрики чи тепла, знайте: у вхідній зоні та в чаті будинку буде інформація про найближчий Пункт незламності та всі доступні послуги. Місто про це вже подбало", - запевнив Садовий.

Окремо просять не зливати воду з батарей, якщо станеться тимчасове відключення теплопостачання - тільки у випадку, якщо надійде повідомлення від людини, яка відповідає за будинок.