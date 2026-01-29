UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Зарядіть павербанки: Львів почав підготовку до надзвичайної ситуації

Фото: мер Львова Андрій Садовий (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Мер Львова Андрій Садовий на тлі прогнозів щодо посилення морозів закликав готуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці. Оскільки ситуація може бути важкою навіть без терактів РФ.

Як повідомляє РБК-Україна, про це сказано у дописі Садового в Telegram.

Садовий нагадав, що на вихідні прогнозується сильний мороз. Він може бути значно сильнішим, ніж попереднє погіршення погоди. І цим можуть скористатися російські окупанти, щоб вдарити по критичній інфраструктурі.

"Тому у Львові запущено режим підготовки до надзвичайної ситуації. Усі комунальні служби знають, що робити. Але важливо, щоб готовими були й мешканці міста", - зазначив він.

Садовий попросив мешканців міста зробити "прості речі":

  • перевірити укриття, які використовуються під час тривоги;
  • зарядити павербанки та зарядні станції;
  • запастися базовим набором продуктів, питної води, ліками;
  • з'ясувати, чи є в будинку люди, яким потрібна допомога - інваліди, літні люди, або просто люди з обмеженнями;
  • стежити за офіційними джерелами інформації.

 

"Якщо ваш будинок залишиться без електрики чи тепла, знайте: у вхідній зоні та в чаті будинку буде інформація про найближчий Пункт незламності та всі доступні послуги. Місто про це вже подбало", - запевнив Садовий.

Окремо просять не зливати воду з батарей, якщо станеться тимчасове відключення теплопостачання - тільки у випадку, якщо надійде повідомлення від людини, яка відповідає за будинок.

Зазначимо, 29 січня віцепрем'єр з відновлення Олексій Кулеба повідомив, що в Україні всі служби, в тому числі ДСНС та ЗСУ, готуються до морозів, оскільки росіяни можуть завдати нового удару.

За даними синоптиків, в Україні наприкінці січня - на початку лютого очікується різке похолодання. Температура повітря в окремих регіонах може опускатися до -30 градусів. Пік морозів прийдеться на 1-4 лютого, водночас з 5 лютого погода почне покращуватися, буде тепліше.

ЛьвівАндрій СадовийНадзвичайний стан