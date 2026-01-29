Готуються всі - від ДСНС до ЗСУ: Кулеба попередив про можливий удар РФ у морози
В Україні всі служби, в тому числі ДСНС та ЗСУ, готуються до морозів, оскільки росіяни можуть завдати нового удару.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив віцепрем'єр з відновлення Олексій Кулеба в коментарі Новини.LIVE.
Він зазначив, що наразі погода істотно впливає на роботу енергетичної системи країни, особливо під час ворожих обстрілів.
Кулеба також зауважив, що морози до -20°C ускладнюють ситуацію, проте підтримка партнерів та ефективна робота ППО забезпечує роботу енергосистеми.
"Це виклик, ще один виклик для нас, для українського народу. Я впевнений, що ми пройдемо і його. Буде складно, але, тим не менш, ця зима показує, що ми не одні", - сказав він.
Вчора, 28 січня, про підготовку РФ до нового ракетного удару по Україні попереджав і президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що українська розвідка надає усю необхідну інформацію.
За словами українського лідера, такі дії Кремлі дискредитують будь-які зусилля дипломатії.
Обстріли України
Нагадаємо, минулий масований ракетно-дроновий обстріл України росіяни здійснили 24 січня, коли тривали переговори щодо миру в Абу-Дабі. РФ застосувала понад 375 ударних дронів та 21 ракету різних типів. Сили ППО збили більшість ворожих цілей, однак були й влучання.
Зазначимо, в ніч на сьогодні РФ завдала чергового удару по низці міст України. Зокрема, у Вільнянську Запорізької області загинули люди, були пожежі та зруйновані будинки.
Також вночі під ударом ворожих дронів вчергове опинилася Одеса. За словами глави МВА Сергія Лисака, у місті пошкоджено об'єкт інфраструктури.
Росіяни атакували дронами й Кривий Ріг. Внаслідок ворожих ударів у місті пошкоджені одноповерхова будівля та легкові автомобілі.
Раніше, в ніч на 28 січня, країна-агресорка запустила по Україні одну балістичну ракету і 146 дронів різних типів. Українським силам ППО вдалося збити 130 ворожих безпілотників.