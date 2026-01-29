ua en ru
Чт, 29 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Готуються всі - від ДСНС до ЗСУ: Кулеба попередив про можливий удар РФ у морози

Україна, Четвер 29 січня 2026 15:53
UA EN RU
Готуються всі - від ДСНС до ЗСУ: Кулеба попередив про можливий удар РФ у морози Фото: Олексій Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

В Україні всі служби, в тому числі ДСНС та ЗСУ, готуються до морозів, оскільки росіяни можуть завдати нового удару.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив віцепрем'єр з відновлення Олексій Кулеба в коментарі Новини.LIVE.

Він зазначив, що наразі погода істотно впливає на роботу енергетичної системи країни, особливо під час ворожих обстрілів.

Кулеба також зауважив, що морози до -20°C ускладнюють ситуацію, проте підтримка партнерів та ефективна робота ППО забезпечує роботу енергосистеми.

"Це виклик, ще один виклик для нас, для українського народу. Я впевнений, що ми пройдемо і його. Буде складно, але, тим не менш, ця зима показує, що ми не одні", - сказав він.

Вчора, 28 січня, про підготовку РФ до нового ракетного удару по Україні попереджав і президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що українська розвідка надає усю необхідну інформацію.

За словами українського лідера, такі дії Кремлі дискредитують будь-які зусилля дипломатії.

Обстріли України

Нагадаємо, минулий масований ракетно-дроновий обстріл України росіяни здійснили 24 січня, коли тривали переговори щодо миру в Абу-Дабі. РФ застосувала понад 375 ударних дронів та 21 ракету різних типів. Сили ППО збили більшість ворожих цілей, однак були й влучання.

Зазначимо, в ніч на сьогодні РФ завдала чергового удару по низці міст України. Зокрема, у Вільнянську Запорізької області загинули люди, були пожежі та зруйновані будинки.

Також вночі під ударом ворожих дронів вчергове опинилася Одеса. За словами глави МВА Сергія Лисака, у місті пошкоджено об'єкт інфраструктури.

Росіяни атакували дронами й Кривий Ріг. Внаслідок ворожих ударів у місті пошкоджені одноповерхова будівля та легкові автомобілі.

Раніше, в ніч на 28 січня, країна-агресорка запустила по Україні одну балістичну ракету і 146 дронів різних типів. Українським силам ППО вдалося збити 130 ворожих безпілотників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
Новини
Пенсії в Україні зростуть, але не для всіх: кому перерахують виплати вже цього року
Пенсії в Україні зростуть, але не для всіх: кому перерахують виплати вже цього року
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві