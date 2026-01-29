Зарядите павербанки: Львов начал подготовку к чрезвычайной ситуации

Садовый напомнил, что на выходные прогнозируется сильный мороз. Он может быть значительно сильнее, чем предыдущее ухудшение погоды. И этим могут воспользоваться российские оккупанты, чтобы ударить по критической инфраструктуре.

"Поэтому во Львове запущен режим подготовки к чрезвычайной ситуации. Все коммунальные службы знают, что делать. Но важно, чтобы готовыми были и жители города", - отметил он.

Садовый попросил жителей города сделать "простые вещи":

проверить укрытия, которые используются во время тревоги;

зарядить павербанки и зарядные станции;

запастись базовым набором продуктов, питьевой воды, лекарствами;

выяснить, есть ли в доме люди, которым нужна помощь - инвалиды, пожилые люди, или просто люди с ограничениями;

следить за официальными источниками информации.

"Если ваш дом останется без электричества или тепла, знайте: во входной зоне и в чате дома будет информация о ближайшем Пункт несокрушимости и все доступные услуги. Город об этом уже позаботился", - заверил Садовый.

Отдельно просят не сливать воду из батарей, если произойдет временное отключение теплоснабжения - только в случае, если поступит сообщение от человека, который отвечает за дом.