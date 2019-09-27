Зарплаты украинцев резко упали

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в августе 2019 года составила 10537 грн, что на 434 грн меньше, чем в июле (10971 грн). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

По данным статистического ведомства, относительно августа прошлого года средняя зарплата выросла на 17,4%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) в августе 2019 года к августу прошлого года выросла на 7,7%.

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Самая высокая начисленная зарплата в августе была в Киеве - 15694 грн, самая низкая - в Черновицкой области - 8017 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 8000 до 9000 грн.

Самую высокую зарплату получают в сфере "Финансовая и страховая деятельность" - 18649 грн, самую низкую - "Охрана здоровья и предоставление социальной помощи" - 7067 грн и "Временное размещение и организация питания" - 7015 грн и "Образование" - 7349 грн.

Как сообщало РБК-Украина, согласно прогнозу к проекту госбюджета, среднемесячная номинальная заработная плата (брутто) работников в Украине в 2020 году составит 12 043 грн. Таким образом, зарплата средняя зарплата вырастет на 16,5% (на 1 714 грн) по сравнению с 2019 годом, когда она составит 10 329 грн. Минимальная зарплата в 2020 году вырастет на 13%, или на 550 грн до 4 723 гривен.

В 2014 году реальная зарплата украинцев снизилась на 6,5%, в 2015 году - на 20,2%. В 2016 году реальная зарплата украинцев выросла на 9,0%, в 2017 году - на 19,1%, в 2018 году - на 12,5%.

Отметим, в июне 2019 года средняя зарплата в Украине в третий раз в истории достигла 400 долларов. По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июне 2019 года составила 10783 грн. При этом реальная зарплата (с учетом инфляции) в июне 2019 года к июню прошлого года выросла на 8,1%.