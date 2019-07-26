Реальная зарплата в Украине превысила уровень 2013 года, - НБУ

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Производительность труда также возросла

По разным расчетам реальные заработные платы в среднем по экономике в 2018 году превысили уровень докризисного 2013 года, а также уровень производительности труда. По это говорится в Инфляционном отчете за июль 2019 года Национального банка.

Как отмечается в обзоре, в начале 2019 года реальные заработные платы продолжали расти значительными темпами, превышая темпы роста производительности.

Эксперты НБУ напомнили, что в последние годы рост реальных заработных плат существенно ускорился. С одной стороны, это обусловлено их восстановлением после резкого падения во время кризиса 2014-2015 годов. С другой, это вызвано отражением миграционных процессов, значительным повышением МЗП в 2017 году и углублением диспропорций между спросом и предложением рабочей силы.

В то же время, несмотря на рост за последние 15 лет, производительность труда в Украине существенно ниже, чем в соседних странах (по оценкам МОТ), что в свою очередь сказывается на конкурентоспособности украинской экономики.

"Одним из весомых факторов повышения производительности является обеспечение макроэкономической стабильности. В частности, снижение и удержание инфляции на стабильно низком уровне увеличит стимулы к наращиванию капитальных инвестиций. Улучшение качества государственного регулирования также является предпосылкой благоприятного бизнес-климата, а повышение качества образования на всех уровнях улучшит соответствие системы образования потребностям рынка труда. Также модернизация законодательства в сфере рынка труда повысит его гибкость, а, соответственно, и производительность труда", - говорится в обзоре.

Как сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в мае 2019 года составила 10239 грн, что на 30 грн меньше, чем в апреле (10269 грн).

Напомним, по данным Всемирного банка, при нынешних темпах экономического роста Украине понадобится 50 лет, чтобы достичь уровня сегодняшней Польши по ВВП на душу населения, и 100 лет - Германии.