Зарплати в Україні 2025: хто заробляв найбільше та де зросли доходи

Сфера оборони, будівництво та автосервіс залишаються лідерами за рівнем доходів, тоді як найбільший приріст зарплат спостерігається у сервісних професіях та роботі за кордоном.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на реліз ОЛХ.

Найвищі зарплати на ринку праці

За даними платформи OLX Робота, у листопаді 2025 року найвищу медіанну зарплату отримували працівники Сил оборони - 70 550 гривень. До категорії входять вакансії для контрактників, операторів БПЛА, зв’язківців та механіків.

На другому місці - фасадники з медіанною зарплатою 52 500 гривень, а також штукатури, далекобійники та брокери у сфері нерухомості з доходом близько 50 000 гривень.

Серед інших високооплачуваних професій:

рихтувальник - 48 500 гривень;

виконроб і муляр - 45 000 гривень;

плиточник - 41 000 гривень;

будівельник, маляр, автоелектрик, автомаляр - 40 000 гривень;

зварювальник, монтажник, автослюсар, механік - 35 000 гривень;

супервайзер у торгівлі та стоматолог - 35 000 гривень.

Найдинамічніше зростання зарплат

Найбільше від початку року виросли зарплати у категорії "Робота за кордоном":

кухар - +357% (до 8 000 гривень);

різнороб - +46% (до 4 250 гривень).

У внутрішніх вакансіях суттєво додали брокери (+100%, 50 000 гривень) та виконроби (+28%, 45 000 гривень).

У сервісних сферах відзначено стабільне зростання:

керівник відділу продажів - +32% (33 750 гривень);

менеджер у готельно-ресторанному бізнесі - +21% (24 500 гривень);

торговий представник - +18% (26 500 гривень);

пекар - +18% (20 000 гривень);

супервайзер - +17% (35 000 гривень).

Отже, стабільно високі доходи зберігають оборонний сектор, будівництво та автосферу, а найдинамічніше зростають зарплати у сервісних професіях, готельно-ресторанному бізнесі та роботі за кордоном.

Аналіз розроблений на основі даних OLX Робота, листопад 2025 у порівнянні з січнем 2025. Фокус платформи - посади "блакитних комірців", тож до аналізу взяли вакансії зі сфер будівництва, виробництва, логістики та ін.