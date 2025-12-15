Зарплати зросли майже у 4 рази: у яких професіях приріст став рекордним

Різноробочі - абсолютні лідери зростання зарплат

Найвищий приріст зафіксовано у різноробочих: їхній дохід зріс на 384%, досягнувши 23 тис. гривень у жовтні 2025 року. Це найвищий показник серед усіх аналізованих професій.

На другому місці - маляри, чиї медіанні зарплати зросли на 215% та становлять 47 тис. гривень.

У переліку професій із найбільшим темпом зростання також опинилися:

муляри - зі зростанням зарплат на 157% (47,5 тис. гривень);

фітнес-тренери - на 151% (15 тис. гривень);

дизайнери у PR та рекламі - на 150% (25 тис. гривень);

електрики - на 145% (35 тис. гривень);

виконроби - на 144% (50 тис. гривень);

штукатури - на 140% (60 тис. гривень);

сантехніки - на 137% (41,5 тис. гривень).

Аналітики зазначають, що в топі домінують саме робітничі спеціальності - це сигналізує про зростаючий дефіцит кваліфікованих майстрів та посилений попит на технічні фахи.

У яких сферах зафіксоване суттєве зростання зарплат

Поза першою десяткою також зафіксовано суттєве підвищення заробітків:

маркетологи - на 132% (25,5 тис. гривень);

електрики (інші вакансії) - на 131% (30 тис. гривень);

пекарі - на 130% (30,5 тис. гривень);

стоматологи - на 129% (40 тис. гривень);

будівельники та плиточники - на 125% (45 тис. гривень);

кур’єри - на 122% (30 тис. гривень);

менеджери готельно-ресторанного та туристичного бізнесу - на 119% (29,5 тис. гривень);

репетитори - на 113%;

підсобники - на 105% (22,5 тис. гривень).

Таке широке зростання свідчить про переорієнтацію ринку праці та посилення конкуренції за фахівців у різних сегментах.

У яких сферах зарплати зростають найшвидше

Загалом дослідження показує, що найвищі темпи приросту заробітків спостерігаються у:

торгівлі,

робітничих спеціальностях,

медицині,

творчих професіях,

технічних фахах.

У низці професій зарплати виросли більш ніж удвічі, а в окремих - навіть у чотири рази.