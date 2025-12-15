UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Зарплати зросли майже у 4 рази: у яких професіях приріст став рекордним

Фото: Зарплати в Україні (flickr.com/National Bank Of Ukraine)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні за останні чотири роки значно зросли зарплати у багатьох сферах, а лідерами за темпами приросту стали робітничі професії та вакансії у торгівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати дослідження OLX Робота.

Різноробочі - абсолютні лідери зростання зарплат

Найвищий приріст зафіксовано у різноробочих: їхній дохід зріс на 384%, досягнувши 23 тис. гривень у жовтні 2025 року. Це найвищий показник серед усіх аналізованих професій.

На другому місці - маляри, чиї медіанні зарплати зросли на 215% та становлять 47 тис. гривень.

У переліку професій із найбільшим темпом зростання також опинилися:

  • муляри - зі зростанням зарплат на 157% (47,5 тис. гривень);
  • фітнес-тренери - на 151% (15 тис. гривень);
  • дизайнери у PR та рекламі - на 150% (25 тис. гривень);
  • електрики - на 145% (35 тис. гривень);
  • виконроби - на 144% (50 тис. гривень);
  • штукатури - на 140% (60 тис. гривень);
  • сантехніки - на 137% (41,5 тис. гривень).

Аналітики зазначають, що в топі домінують саме робітничі спеціальності - це сигналізує про зростаючий дефіцит кваліфікованих майстрів та посилений попит на технічні фахи.

У яких сферах зафіксоване суттєве зростання зарплат

Поза першою десяткою також зафіксовано суттєве підвищення заробітків:

  • маркетологи - на 132% (25,5 тис. гривень);
  • електрики (інші вакансії) - на 131% (30 тис. гривень);
  • пекарі - на 130% (30,5 тис. гривень);
  • стоматологи - на 129% (40 тис. гривень);
  • будівельники та плиточники - на 125% (45 тис. гривень);
  • кур’єри - на 122% (30 тис. гривень);
  • менеджери готельно-ресторанного та туристичного бізнесу - на 119% (29,5 тис. гривень);
  • репетитори - на 113%;
  • підсобники - на 105% (22,5 тис. гривень).

Таке широке зростання свідчить про переорієнтацію ринку праці та посилення конкуренції за фахівців у різних сегментах.

У яких сферах зарплати зростають найшвидше

Загалом дослідження показує, що найвищі темпи приросту заробітків спостерігаються у:

  • торгівлі,
  • робітничих спеціальностях,
  • медицині,
  • творчих професіях,
  • технічних фахах.

У низці професій зарплати виросли більш ніж удвічі, а в окремих - навіть у чотири рази.

Раніше РБК-Україна писало, що українці найкомфортніше почуваються із зарплатою 20-30 тисяч гривень, а понад 50 тисяч хоче заробляти лише близько 20% опитаних. Дослідження показало, що найбільше людей шукають роботу в торгівлі, фрилансі та логістиці, а основною причиною зміни місця роботи залишається низька оплата.

Також ми розповідали, що найвищі медіанні зарплати зосереджені у будівельній сфері, де окремі спеціалісти отримують до 60 тис. гривень. Високі доходи також пропонують у логістиці, медицині, нерухомості та на СТО, тоді як у виробничих та аграрних професіях зарплати переважно становлять 30-35 тис. гривень.

Зарплата в УкраїніРобота в Україні