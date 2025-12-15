Зарплати зросли майже у 4 рази: у яких професіях приріст став рекордним

В Україні за останні чотири роки значно зросли зарплати у багатьох сферах, а лідерами за темпами приросту стали робітничі професії та вакансії у торгівлі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати дослідження OLX Робота.
Найвищий приріст зафіксовано у різноробочих: їхній дохід зріс на 384%, досягнувши 23 тис. гривень у жовтні 2025 року. Це найвищий показник серед усіх аналізованих професій.
На другому місці - маляри, чиї медіанні зарплати зросли на 215% та становлять 47 тис. гривень.
У переліку професій із найбільшим темпом зростання також опинилися:
Аналітики зазначають, що в топі домінують саме робітничі спеціальності - це сигналізує про зростаючий дефіцит кваліфікованих майстрів та посилений попит на технічні фахи.
Поза першою десяткою також зафіксовано суттєве підвищення заробітків:
Таке широке зростання свідчить про переорієнтацію ринку праці та посилення конкуренції за фахівців у різних сегментах.
Загалом дослідження показує, що найвищі темпи приросту заробітків спостерігаються у:
У низці професій зарплати виросли більш ніж удвічі, а в окремих - навіть у чотири рази.
Раніше РБК-Україна писало, що українці найкомфортніше почуваються із зарплатою 20-30 тисяч гривень, а понад 50 тисяч хоче заробляти лише близько 20% опитаних. Дослідження показало, що найбільше людей шукають роботу в торгівлі, фрилансі та логістиці, а основною причиною зміни місця роботи залишається низька оплата.
Також ми розповідали, що найвищі медіанні зарплати зосереджені у будівельній сфері, де окремі спеціалісти отримують до 60 тис. гривень. Високі доходи також пропонують у логістиці, медицині, нерухомості та на СТО, тоді як у виробничих та аграрних професіях зарплати переважно становлять 30-35 тис. гривень.