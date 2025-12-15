Зарплаты выросли почти в 4 раза: в каких профессиях прирост стал рекордным

В Украине за последние четыре года значительно выросли зарплаты во многих сферах, а лидерами по темпам прироста стали рабочие профессии и вакансии в торговле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования OLX Работа.
Самый высокий прирост зафиксирован у разнорабочих: их доход вырос на 384%, достигнув 23 тыс. гривен в октябре 2025 года. Это самый высокий показатель среди всех анализируемых профессий.
На втором месте - маляры, чьи медианные зарплаты выросли на 215% и составляют 47 тыс. гривен.
В перечне профессий с наибольшим темпом роста также оказались:
Аналитики отмечают, что в топе доминируют именно рабочие специальности - это сигнализирует о растущем дефиците квалифицированных мастеров и усиленном спросе на технические специальности.
Вне первой десятки также зафиксировано существенное повышение заработков:
Такой широкий рост свидетельствует о переориентации рынка труда и усилении конкуренции за специалистов в разных сегментах.
В целом исследование показывает, что самые высокие темпы прироста заработков наблюдаются в:
В ряде профессий зарплаты выросли более чем в два раза, а в отдельных - даже в четыре раза.
Ранее РБК-Украина писало, что украинцы комфортнее всего чувствуют себя с зарплатой 20-30 тысяч гривен, а более 50 тысяч хочет зарабатывать лишь около 20% опрошенных. Исследование показало, что больше всего людей ищут работу в торговле, фрилансе и логистике, а основной причиной смены места работы остается низкая оплата.
Также мы рассказывали, что самые высокие медианные зарплаты сосредоточены в строительной сфере, где отдельные специалисты получают до 60 тыс. гривен. Высокие доходы также предлагают в логистике, медицине, недвижимости и на СТО, тогда как в производственных и аграрных профессиях зарплаты преимущественно составляют 30-35 тыс. гривен.