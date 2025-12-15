RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Зарплаты выросли почти в 4 раза: в каких профессиях прирост стал рекордным

Фото: Зарплаты в Украине (flickr.com/National Bank Of Ukraine)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине за последние четыре года значительно выросли зарплаты во многих сферах, а лидерами по темпам прироста стали рабочие профессии и вакансии в торговле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования OLX Работа.

Разнорабочие - абсолютные лидеры роста зарплат

Самый высокий прирост зафиксирован у разнорабочих: их доход вырос на 384%, достигнув 23 тыс. гривен в октябре 2025 года. Это самый высокий показатель среди всех анализируемых профессий.

На втором месте - маляры, чьи медианные зарплаты выросли на 215% и составляют 47 тыс. гривен.

В перечне профессий с наибольшим темпом роста также оказались:

  • каменщики - с ростом зарплат на 157% (47,5 тыс. гривен);
  • фитнес-тренеры - на 151% (15 тыс. гривен);
  • дизайнеры в PR и рекламе - на 150% (25 тыс. гривен);
  • электрики - на 145% (35 тыс. гривен);
  • прорабы - на 144% (50 тыс. гривен);
  • штукатуры - на 140% (60 тыс. гривен);
  • сантехники - на 137% (41,5 тыс. гривен).

Аналитики отмечают, что в топе доминируют именно рабочие специальности - это сигнализирует о растущем дефиците квалифицированных мастеров и усиленном спросе на технические специальности.

В каких сферах зафиксирован существенный рост зарплат

Вне первой десятки также зафиксировано существенное повышение заработков:

  • маркетологи - на 132% (25,5 тыс. гривен);
  • электрики (другие вакансии) - на 131% (30 тыс. гривен);
  • пекари - на 130% (30,5 тыс. гривен);
  • стоматологи - на 129% (40 тыс. гривен);
  • строители и плиточники - на 125% (45 тыс. гривен);
  • курьеры - на 122% (30 тыс. гривен);
  • менеджеры гостинично-ресторанного и туристического бизнеса - на 119% (29,5 тыс. гривен);
  • репетиторы - на 113%;
  • подсобники - на 105% (22,5 тыс. гривен).

Такой широкий рост свидетельствует о переориентации рынка труда и усилении конкуренции за специалистов в разных сегментах.

В каких сферах зарплаты растут быстрее всего

В целом исследование показывает, что самые высокие темпы прироста заработков наблюдаются в:

  • торговле,
  • рабочих специальностях,
  • медицине,
  • творческих профессиях,
  • технических специальностях.

В ряде профессий зарплаты выросли более чем в два раза, а в отдельных - даже в четыре раза.

Ранее РБК-Украина писало, что украинцы комфортнее всего чувствуют себя с зарплатой 20-30 тысяч гривен, а более 50 тысяч хочет зарабатывать лишь около 20% опрошенных. Исследование показало, что больше всего людей ищут работу в торговле, фрилансе и логистике, а основной причиной смены места работы остается низкая оплата.

Также мы рассказывали, что самые высокие медианные зарплаты сосредоточены в строительной сфере, где отдельные специалисты получают до 60 тыс. гривен. Высокие доходы также предлагают в логистике, медицине, недвижимости и на СТО, тогда как в производственных и аграрных профессиях зарплаты преимущественно составляют 30-35 тыс. гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Зарплата в УкраинеРабота в Украине