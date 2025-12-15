Зарплати зросли майже у 4 рази: у яких професіях приріст став рекордним
В Україні за останні чотири роки значно зросли зарплати у багатьох сферах, а лідерами за темпами приросту стали робітничі професії та вакансії у торгівлі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати дослідження OLX Робота.
Різноробочі - абсолютні лідери зростання зарплат
Найвищий приріст зафіксовано у різноробочих: їхній дохід зріс на 384%, досягнувши 23 тис. гривень у жовтні 2025 року. Це найвищий показник серед усіх аналізованих професій.
На другому місці - маляри, чиї медіанні зарплати зросли на 215% та становлять 47 тис. гривень.
У переліку професій із найбільшим темпом зростання також опинилися:
- муляри - зі зростанням зарплат на 157% (47,5 тис. гривень);
- фітнес-тренери - на 151% (15 тис. гривень);
- дизайнери у PR та рекламі - на 150% (25 тис. гривень);
- електрики - на 145% (35 тис. гривень);
- виконроби - на 144% (50 тис. гривень);
- штукатури - на 140% (60 тис. гривень);
- сантехніки - на 137% (41,5 тис. гривень).
Аналітики зазначають, що в топі домінують саме робітничі спеціальності - це сигналізує про зростаючий дефіцит кваліфікованих майстрів та посилений попит на технічні фахи.
У яких сферах зафіксоване суттєве зростання зарплат
Поза першою десяткою також зафіксовано суттєве підвищення заробітків:
- маркетологи - на 132% (25,5 тис. гривень);
- електрики (інші вакансії) - на 131% (30 тис. гривень);
- пекарі - на 130% (30,5 тис. гривень);
- стоматологи - на 129% (40 тис. гривень);
- будівельники та плиточники - на 125% (45 тис. гривень);
- кур’єри - на 122% (30 тис. гривень);
- менеджери готельно-ресторанного та туристичного бізнесу - на 119% (29,5 тис. гривень);
- репетитори - на 113%;
- підсобники - на 105% (22,5 тис. гривень).
Таке широке зростання свідчить про переорієнтацію ринку праці та посилення конкуренції за фахівців у різних сегментах.
У яких сферах зарплати зростають найшвидше
Загалом дослідження показує, що найвищі темпи приросту заробітків спостерігаються у:
- торгівлі,
- робітничих спеціальностях,
- медицині,
- творчих професіях,
- технічних фахах.
У низці професій зарплати виросли більш ніж удвічі, а в окремих - навіть у чотири рази.
Раніше РБК-Україна писало, що українці найкомфортніше почуваються із зарплатою 20-30 тисяч гривень, а понад 50 тисяч хоче заробляти лише близько 20% опитаних. Дослідження показало, що найбільше людей шукають роботу в торгівлі, фрилансі та логістиці, а основною причиною зміни місця роботи залишається низька оплата.
Також ми розповідали, що найвищі медіанні зарплати зосереджені у будівельній сфері, де окремі спеціалісти отримують до 60 тис. гривень. Високі доходи також пропонують у логістиці, медицині, нерухомості та на СТО, тоді як у виробничих та аграрних професіях зарплати переважно становлять 30-35 тис. гривень.