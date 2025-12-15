ua en ru
Пн, 15 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Гроші

Зарплати зросли майже у 4 рази: у яких професіях приріст став рекордним

Понеділок 15 грудня 2025 08:30
UA EN RU
Зарплати зросли майже у 4 рази: у яких професіях приріст став рекордним Фото: Зарплати в Україні (flickr.com/National Bank Of Ukraine)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні за останні чотири роки значно зросли зарплати у багатьох сферах, а лідерами за темпами приросту стали робітничі професії та вакансії у торгівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати дослідження OLX Робота.

Різноробочі - абсолютні лідери зростання зарплат

Найвищий приріст зафіксовано у різноробочих: їхній дохід зріс на 384%, досягнувши 23 тис. гривень у жовтні 2025 року. Це найвищий показник серед усіх аналізованих професій.

На другому місці - маляри, чиї медіанні зарплати зросли на 215% та становлять 47 тис. гривень.

У переліку професій із найбільшим темпом зростання також опинилися:

  • муляри - зі зростанням зарплат на 157% (47,5 тис. гривень);
  • фітнес-тренери - на 151% (15 тис. гривень);
  • дизайнери у PR та рекламі - на 150% (25 тис. гривень);
  • електрики - на 145% (35 тис. гривень);
  • виконроби - на 144% (50 тис. гривень);
  • штукатури - на 140% (60 тис. гривень);
  • сантехніки - на 137% (41,5 тис. гривень).

Аналітики зазначають, що в топі домінують саме робітничі спеціальності - це сигналізує про зростаючий дефіцит кваліфікованих майстрів та посилений попит на технічні фахи.

У яких сферах зафіксоване суттєве зростання зарплат

Поза першою десяткою також зафіксовано суттєве підвищення заробітків:

  • маркетологи - на 132% (25,5 тис. гривень);
  • електрики (інші вакансії) - на 131% (30 тис. гривень);
  • пекарі - на 130% (30,5 тис. гривень);
  • стоматологи - на 129% (40 тис. гривень);
  • будівельники та плиточники - на 125% (45 тис. гривень);
  • кур’єри - на 122% (30 тис. гривень);
  • менеджери готельно-ресторанного та туристичного бізнесу - на 119% (29,5 тис. гривень);
  • репетитори - на 113%;
  • підсобники - на 105% (22,5 тис. гривень).

Таке широке зростання свідчить про переорієнтацію ринку праці та посилення конкуренції за фахівців у різних сегментах.

У яких сферах зарплати зростають найшвидше

Загалом дослідження показує, що найвищі темпи приросту заробітків спостерігаються у:

  • торгівлі,
  • робітничих спеціальностях,
  • медицині,
  • творчих професіях,
  • технічних фахах.

У низці професій зарплати виросли більш ніж удвічі, а в окремих - навіть у чотири рази.

Раніше РБК-Україна писало, що українці найкомфортніше почуваються із зарплатою 20-30 тисяч гривень, а понад 50 тисяч хоче заробляти лише близько 20% опитаних. Дослідження показало, що найбільше людей шукають роботу в торгівлі, фрилансі та логістиці, а основною причиною зміни місця роботи залишається низька оплата.

Також ми розповідали, що найвищі медіанні зарплати зосереджені у будівельній сфері, де окремі спеціалісти отримують до 60 тис. гривень. Високі доходи також пропонують у логістиці, медицині, нерухомості та на СТО, тоді як у виробничих та аграрних професіях зарплати переважно становлять 30-35 тис. гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зарплата в Україні Робота в Україні
Новини
У кінці рамкового плану з 20 пунктів йдеться про припинення вогню, - Зеленський
У кінці рамкового плану з 20 пунктів йдеться про припинення вогню, - Зеленський
Аналітика
Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі