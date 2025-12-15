Зарплаты выросли почти в 4 раза: в каких профессиях прирост стал рекордным

В Украине за последние четыре года значительно выросли зарплаты во многих сферах, а лидерами по темпам прироста стали рабочие профессии и вакансии в торговле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования OLX Работа.

Разнорабочие - абсолютные лидеры роста зарплат

Самый высокий прирост зафиксирован у разнорабочих: их доход вырос на 384%, достигнув 23 тыс. гривен в октябре 2025 года. Это самый высокий показатель среди всех анализируемых профессий.

На втором месте - маляры, чьи медианные зарплаты выросли на 215% и составляют 47 тыс. гривен.

В перечне профессий с наибольшим темпом роста также оказались:

каменщики - с ростом зарплат на 157% (47,5 тыс. гривен);

фитнес-тренеры - на 151% (15 тыс. гривен);

дизайнеры в PR и рекламе - на 150% (25 тыс. гривен);

электрики - на 145% (35 тыс. гривен);

прорабы - на 144% (50 тыс. гривен);

штукатуры - на 140% (60 тыс. гривен);

сантехники - на 137% (41,5 тыс. гривен).

Аналитики отмечают, что в топе доминируют именно рабочие специальности - это сигнализирует о растущем дефиците квалифицированных мастеров и усиленном спросе на технические специальности.

В каких сферах зафиксирован существенный рост зарплат

Вне первой десятки также зафиксировано существенное повышение заработков:

маркетологи - на 132% (25,5 тыс. гривен);

электрики (другие вакансии) - на 131% (30 тыс. гривен);

пекари - на 130% (30,5 тыс. гривен);

стоматологи - на 129% (40 тыс. гривен);

строители и плиточники - на 125% (45 тыс. гривен);

курьеры - на 122% (30 тыс. гривен);

менеджеры гостинично-ресторанного и туристического бизнеса - на 119% (29,5 тыс. гривен);

репетиторы - на 113%;

подсобники - на 105% (22,5 тыс. гривен).

Такой широкий рост свидетельствует о переориентации рынка труда и усилении конкуренции за специалистов в разных сегментах.

В каких сферах зарплаты растут быстрее всего

В целом исследование показывает, что самые высокие темпы прироста заработков наблюдаются в:

торговле,

рабочих специальностях,

медицине,

творческих профессиях,

технических специальностях.

В ряде профессий зарплаты выросли более чем в два раза, а в отдельных - даже в четыре раза.