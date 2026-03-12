Зарплати зросли на 94%: кому платять найбільше та як змінився ринок праці за 4 роки

Головне: Медіанна зарплата в Україні зросла майже на 94% , а кількість вакансій збільшилася на 13% .

, а кількість вакансій збільшилася . Найвищу медіанну зарплату отримують брокери з нерухомості - 112,5 тис. гривень .

. До ТОП-5 найбільш оплачуваних категорій у 2026 році увійшла служба в Силах оборони (70,6 тис. гривень).

увійшла служба в Силах оборони (70,6 тис. гривень). Попит пошукачів змістився у бік онлайн-професій (копірайтинг, SMM), тоді як роботодавці найбільше потребують продавців, водіїв та вантажників.

Найбільш оплачувані професії: 2026 vs 2022

Лідером за рівнем доходів залишається сфера нерухомості. Медіанна зарплата брокера зросла на 72% порівняно з 2022 роком і становить 112,5 тис. гривень.

До п’ятірки найбільш оплачуваних вакансій у 2026 році також увійшли:

служба в Силах оборони - 70,6 тис. гривень (нова категорія у ТОПі);

- 70,6 тис. гривень (нова категорія у ТОПі); фасадник - 65 тис. гривень (+86% до 2022 року);

- 65 тис. гривень (+86% до 2022 року); штукатур - 62,8 тис. гривень (+128%);

- 62,8 тис. гривень (+128%); муляр - 55 тис. гривень (+57%).

Для порівняння, у січні 2022 року ТОП-5 виглядав інакше: брокери (65,5 тис. гривень), мулярі та фасадники (35 тис. гривень), пакувальники за кордоном (35 тис. гривень) та далекобійники (31,5 тис. гривень).

Що шукають українці: перехід в онлайн

Вподобання пошукачів за чотири роки кардинально змістилися. У січні 2026 року найбільше відгуків збирають вакансії, що передбачають дистанційну роботу або гнучкий графік: копірайтери, SMM-менеджери, контент-менеджери, оператори чатів та менеджери інтернет-магазинів.

У січні 2022 року ситуація була іншою: тоді до списку найпопулярніших входили оператори чатів, але поруч із ними були плиточники, різноробочі, промоутери та пакувальники.

Кого потребують роботодавці

Попит з боку бізнесу залишається відносно стабільним у сферах торгівлі та логістики, проте кількість пропозицій зросла. У січні 2026 року найзатребуванішими були:

категорія "Інше" (робітничі спеціальності) - 8 948 оголошень;

- 8 948 оголошень; продавець - 8 566 оголошень (+4,3% до січня 2022-го);

- 8 566 оголошень (+4,3% до січня 2022-го); водій - 7 069 оголошень (+30%);

- 7 069 оголошень (+30%); служба в Силах оборони - 6 446 оголошень;

- 6 446 оголошень; вантажник - 4 050 оголошень (рекордне зростання на 276%).

У січні 2022 року роботодавці також найбільше шукали продавців (8 216) та водіїв (5 442), проте до ТОПу тоді входили вакансії для студентів, клінінг та таксисти.

Зміна структури ринку

За даними платформи, структура ринку праці за чотири роки змінилася частково. Будівельні спеціальності (мулярі, фасадники) стабільно залишаються серед найбільш оплачуваних. Водночас з'явилася нова категорія - служба в Силах оборони, яка тепер посідає вагоме місце як у переліку високих зарплат, так і за кількістю пропозицій.

Головна зміна з боку пошукачів - відмова від переважно робітничих спеціальностей на користь сфер комунікацій та онлайн-торгівлі. Роботодавці ж продовжують тримати фокус на роздрібній торгівлі та логістиці, де потреба у вантажниках та водіях стала значно гострішою.