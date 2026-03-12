Зарплати зросли на 94%: кому платять найбільше та як змінився ринок праці за 4 роки

Ринок праці в Україні значно змінився впродовж останніх чотирьох років. Аналітики порівняли показники січня 2026 року із довоєнним січнем 2022-го, зафіксувавши значне зростання доходів та зміну пріоритетів як у роботодавців, так і у пошукачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Робота.
Головне:
Лідером за рівнем доходів залишається сфера нерухомості. Медіанна зарплата брокера зросла на 72% порівняно з 2022 роком і становить 112,5 тис. гривень.
До п’ятірки найбільш оплачуваних вакансій у 2026 році також увійшли:
Для порівняння, у січні 2022 року ТОП-5 виглядав інакше: брокери (65,5 тис. гривень), мулярі та фасадники (35 тис. гривень), пакувальники за кордоном (35 тис. гривень) та далекобійники (31,5 тис. гривень).
Вподобання пошукачів за чотири роки кардинально змістилися. У січні 2026 року найбільше відгуків збирають вакансії, що передбачають дистанційну роботу або гнучкий графік: копірайтери, SMM-менеджери, контент-менеджери, оператори чатів та менеджери інтернет-магазинів.
У січні 2022 року ситуація була іншою: тоді до списку найпопулярніших входили оператори чатів, але поруч із ними були плиточники, різноробочі, промоутери та пакувальники.
Попит з боку бізнесу залишається відносно стабільним у сферах торгівлі та логістики, проте кількість пропозицій зросла. У січні 2026 року найзатребуванішими були:
У січні 2022 року роботодавці також найбільше шукали продавців (8 216) та водіїв (5 442), проте до ТОПу тоді входили вакансії для студентів, клінінг та таксисти.
За даними платформи, структура ринку праці за чотири роки змінилася частково. Будівельні спеціальності (мулярі, фасадники) стабільно залишаються серед найбільш оплачуваних. Водночас з'явилася нова категорія - служба в Силах оборони, яка тепер посідає вагоме місце як у переліку високих зарплат, так і за кількістю пропозицій.
Головна зміна з боку пошукачів - відмова від переважно робітничих спеціальностей на користь сфер комунікацій та онлайн-торгівлі. Роботодавці ж продовжують тримати фокус на роздрібній торгівлі та логістиці, де потреба у вантажниках та водіях стала значно гострішою.
