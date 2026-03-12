Зарплаты выросли на 94%: кому платят больше всего и как изменился рынок труда за 4 года

Рынок труда в Украине значительно изменился за последние четыре года. Аналитики сравнили показатели января 2026 года с довоенным январем 2022-го, зафиксировав значительный рост доходов и изменение приоритетов как у работодателей, так и у соискателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.
Главное:
Лидером по уровню доходов остается сфера недвижимости. Медианная зарплата брокера выросла на 72% по сравнению с 2022 годом и составляет 112,5 тыс. гривен.
В пятерку самых оплачиваемых вакансий в 2026 году также вошли:
Для сравнения, в январе 2022 года ТОП-5 выглядел иначе: брокеры (65,5 тыс. гривен), каменщики и фасадчики (35 тыс. гривен), упаковщики за рубежом (35 тыс. гривен) и дальнобойщики (31,5 тыс. гривен).
Предпочтения соискателей за четыре года кардинально сместились. В январе 2026 года больше всего откликов собирают вакансии, предусматривающие дистанционную работу или гибкий график: копирайтеры, SMM-менеджеры, контент-менеджеры, операторы чатов и менеджеры интернет-магазинов.
В январе 2022 года ситуация была другой: тогда в список самых популярных входили операторы чатов, но рядом с ними были плиточники, разнорабочие, промоутеры и упаковщики.
Спрос со стороны бизнеса остается относительно стабильным в сферах торговли и логистики, однако количество предложений выросло. В январе 2026 года самыми востребованными были:
В январе 2022 года работодатели также больше всего искали продавцов (8 216) и водителей (5 442), однако в ТОП тогда входили вакансии для студентов, клининг и таксисты.
По данным платформы, структура рынка труда за четыре года изменилась частично. Строительные специальности (каменщики, фасадчики) стабильно остаются среди самых оплачиваемых. В то же время появилась новая категория - служба в Силах обороны, которая теперь занимает весомое место как в перечне высоких зарплат, так и по количеству предложений.
Главное изменение со стороны соискателей - отказ от преимущественно рабочих специальностей в пользу сфер коммуникаций и онлайн-торговли. Работодатели же продолжают держать фокус на розничной торговле и логистике, где потребность в грузчиках и водителях стала значительно острее.
