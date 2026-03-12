Зарплаты выросли на 94%: кому платят больше всего и как изменился рынок труда за 4 года

Главное: Медианная зарплата в Украине выросла почти на 94% , а количество вакансий увеличилось на 13% .

Наиболее оплачиваемые профессии: 2026 vs 2022

Лидером по уровню доходов остается сфера недвижимости. Медианная зарплата брокера выросла на 72% по сравнению с 2022 годом и составляет 112,5 тыс. гривен.

В пятерку самых оплачиваемых вакансий в 2026 году также вошли:

служба в Силах обороны - 70,6 тыс. гривен (новая категория в ТОПе);

- 70,6 тыс. гривен (новая категория в ТОПе); фасадчик - 65 тыс. гривен (+86% к 2022 году);

- 65 тыс. гривен (+86% к 2022 году); штукатур - 62,8 тыс. гривен (+128%);

- 62,8 тыс. гривен (+128%); каменщик - 55 тыс. гривен (+57%).

Для сравнения, в январе 2022 года ТОП-5 выглядел иначе: брокеры (65,5 тыс. гривен), каменщики и фасадчики (35 тыс. гривен), упаковщики за рубежом (35 тыс. гривен) и дальнобойщики (31,5 тыс. гривен).

Что ищут украинцы: переход в онлайн

Предпочтения соискателей за четыре года кардинально сместились. В январе 2026 года больше всего откликов собирают вакансии, предусматривающие дистанционную работу или гибкий график: копирайтеры, SMM-менеджеры, контент-менеджеры, операторы чатов и менеджеры интернет-магазинов.

В январе 2022 года ситуация была другой: тогда в список самых популярных входили операторы чатов, но рядом с ними были плиточники, разнорабочие, промоутеры и упаковщики.

В ком нуждаются работодатели

Спрос со стороны бизнеса остается относительно стабильным в сферах торговли и логистики, однако количество предложений выросло. В январе 2026 года самыми востребованными были:

категория "Другое" (рабочие специальности) - 8 948 объявлений;

- 8 948 объявлений; продавец - 8 566 объявлений (+4,3% к январю 2022-го);

- 8 566 объявлений (+4,3% к январю 2022-го); водитель - 7 069 объявлений (+30%);

- 7 069 объявлений (+30%); служба в Силах обороны - 6 446 объявлений;

- 6 446 объявлений; грузчик - 4 050 объявлений (рекордный рост на 276%).

В январе 2022 года работодатели также больше всего искали продавцов (8 216) и водителей (5 442), однако в ТОП тогда входили вакансии для студентов, клининг и таксисты.

Изменение структуры рынка

По данным платформы, структура рынка труда за четыре года изменилась частично. Строительные специальности (каменщики, фасадчики) стабильно остаются среди самых оплачиваемых. В то же время появилась новая категория - служба в Силах обороны, которая теперь занимает весомое место как в перечне высоких зарплат, так и по количеству предложений.

Главное изменение со стороны соискателей - отказ от преимущественно рабочих специальностей в пользу сфер коммуникаций и онлайн-торговли. Работодатели же продолжают держать фокус на розничной торговле и логистике, где потребность в грузчиках и водителях стала значительно острее.