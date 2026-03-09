Від кар'єрника до збиральника грошей: які незвичні вакансії пропонують українцям у 2026-му

За перший місяць 2026 року Державна служба зайнятості запропонувала українцям понад 4,6 тисячі різних професій. Поряд із традиційними кухарями і бухгалтерами, на ринку зустрічаються рідкісні вакансії, про обов'язки яких мало хто здогадується.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Державної служби зайнятості у Facebook .

Більшість цих професій не потребують специфічної вищої освіти та належать до групи найпростіших робіт. Наприклад, вакансія збиральника грошей за класифікацією знаходиться в одній групі з контролерами енергонагляду, а копіювальник - поруч із ґрунтувальниками та формотримачами.

