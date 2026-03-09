Від кар'єрника до збиральника грошей: які незвичні вакансії пропонують українцям у 2026-му
За перший місяць 2026 року Державна служба зайнятості запропонувала українцям понад 4,6 тисячі різних професій. Поряд із традиційними кухарями і бухгалтерами, на ринку зустрічаються рідкісні вакансії, про обов'язки яких мало хто здогадується.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Державної служби зайнятості у Facebook.
Головне:
- Обсяг ринку: Лише у січні ДСЗ представила понад 4,6 тис. найменувань професій.
- Лідери попиту: Найбільш затребуваними залишаються кухарі, бухгалтери, слюсарі та адміністратори.
- Екзотика: На ринку існують вакансії копіювальників, овоскопувальників та клеїльників міканітів.
- Класифікація: Більшість незвичних фахів належать до категорії найпростіших професій у промисловості чи сфері послуг.
Топ-5 рідкісних професій та що вони означають
Державна служба зайнятості виділила п'ять вакансій, назви яких можуть спантеличити шукачів роботи:
- Копіювальник. Ця професія досі актуальна у видобувній та енергетичній галузях. Працівник займається виключно розмноженням великої кількості креслень, схем та актів.
- Овоскопувальник яєць. Спеціаліст, який за допомогою приладу (овоскопа) просвічує яйця перед продажем або інкубацією. Він перевіряє цілісність шкаралупи, стан жовтка та сортує продукт за свіжістю.
- Кар’єрник. Попри назву, цей фахівець не має стосунку до планування кар’єри. Це робітник, який виконує базові завдання безпосередньо у кар’єрах під час видобутку корисних копалин.
- Збиральник грошей. Офіційна назва професії для тих, хто обслуговує торговельні автомати, ігрові бокси та турнікети. На відміну від інкасаторів, вони працюють поза банківською сферою.
- Клеїльник міканітів. Спеціаліст, який створює електроізоляцію для трансформаторів та нагрівачів, наносячи спеціальний матеріал (міканіт) на поверхні.
Що варто знати шукачам
Більшість цих професій не потребують специфічної вищої освіти та належать до групи найпростіших робіт. Наприклад, вакансія збиральника грошей за класифікацією знаходиться в одній групі з контролерами енергонагляду, а копіювальник - поруч із ґрунтувальниками та формотримачами.
