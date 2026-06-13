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Зарплати військових зростуть до 460 тисяч гривень: кому і скільки платитимуть

18:00 13.06.2026 Сб
3 хв
На яких посадах обіцяють найвищий рівень оплати?
aimg Валерія Абабіна
Фото: Які будуть зарплати в ЗСУ за новими контрактами

Зарплата військового складатиметься з базової ставки 20 тисяч гривень і додаткових виплат за виконання бойових завдань. Найбільші суми отримуватимуть піхотинці на передовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Запроваджуються три типи контрактів: піхотно-штурмовий, бойовий і базовий. Виплати в усіх формуються за єдиною логікою - "базова ставка" 20 000 гривень плюс додаткові винагороди за виконання бойових завдань.

Найбільші суми передбачено для піхотних посад на передовій.

Піхотно-штурмовий контракт

Розрахований на піхотинців, штурмовиків, бойових медиків, навідників, механіків-водіїв та інші посади з відповідного переліку Міноборони.

Терміни служби:

  • 14 місяців - для цивільних;
  • 10 місяців - для чинних військових;
  • 6 місяців і більше - для військових, звільнених зі служби під час дії особливого періоду.

Середня зарплата піхотинця становитиме 300 000 гривень на місяць, максимальна - 460 000 гривень.

Додаткові винагороди розраховуються за принципом "10/20/40":

  • 10 000 гривень на день - за виконання завдань безпосередньо на бойових позиціях на рівні взводного опорного пункту;
  • 20 000 гривень - за день ударно-пошукових дій (знищення малих груп противника, розвідка, евакуація, повернення своїх позицій);
  • 40 000 гривень - за день штурмових дій із просуванням уперед.

Ці надбавки поширюються і на захисників, які виконують бойові завдання з утримання й штурму позицій, але формально не підписали контракти.

Якщо військовослужбовець тимчасово перебуває в тилу - у відрядженні або відпустці - до "бази" доплачується 10 000 гривень, тобто він отримує щонайменше 30 000 гривень на місяць.

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Бойовий контракт

Розрахований на пілотів БпЛА, операторів наземних роботизованих комплексів (НРК), фахівців радіоелектронної боротьби (РЕБ), артилеристів та інші подібні спеціальності. Термін - 24 місяці.

Мінімальна зарплата - 30 000 гривень, максимальна - 120 000 гривень на місяць.

Додаткові винагороди:

  • 30 000 гривень - на посадах управління та забезпечення;
  • 50 000 гривень - на командних пунктах;
  • 100 000 гривень - у бою.

У разі тимчасового перебування у відрядженні чи відпустці військовий отримує 30 000 гривень на місяць (база плюс 10 000). Якщо ж виконує бойові завдання на першій лінії, надбавки нараховуються за принципом "10/20/40", як у піхотно-штурмовому контракті.

Базовий контракт

Передбачений для посад поза бойовими частинами. Термін - 24 місяці. Мінімальна виплата - 30 000 гривень на місяць.

За службу в тилу нараховується база плюс 10 000 гривень.

За бойові завдання у штабах, на пунктах управління або участь у бойових діях - додаткові виплати до 120 000 гривень на місяць, як на бойовому контракті. На першій лінії надбавки розраховуються за принципом піхотно-штурмового контракту.

Військові на базовому контракті матимуть змогу перевестися на бойовий або піхотно-штурмовий.

Як підтверджуватимуть перебування на позиціях

Для фіксації того, що військовий у конкретний час перебував на конкретній локації, застосовуватиметься система mission control.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Юлія Свириденко анонсувала запровадження нових контрактів для ЗСУ зі зміною зарплат залежно від посади та виконуваних завдань.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у грудні 2025 року обіцяв, що грошове забезпечення військових зросте щонайменше втричі, а в інтерв'ю Militarnyi розкрив рівень "мінімалки" - 30 тисяч гривень.

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