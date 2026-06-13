Зарплати військових зростуть до 460 тисяч гривень: кому і скільки платитимуть

Запроваджуються три типи контрактів: піхотно-штурмовий, бойовий і базовий. Виплати в усіх формуються за єдиною логікою - "базова ставка" 20 000 гривень плюс додаткові винагороди за виконання бойових завдань.

Найбільші суми передбачено для піхотних посад на передовій.

Піхотно-штурмовий контракт

Розрахований на піхотинців, штурмовиків, бойових медиків, навідників, механіків-водіїв та інші посади з відповідного переліку Міноборони.

Терміни служби:

14 місяців - для цивільних;

10 місяців - для чинних військових;

6 місяців і більше - для військових, звільнених зі служби під час дії особливого періоду.

Середня зарплата піхотинця становитиме 300 000 гривень на місяць, максимальна - 460 000 гривень.

Додаткові винагороди розраховуються за принципом "10/20/40":

10 000 гривень на день - за виконання завдань безпосередньо на бойових позиціях на рівні взводного опорного пункту;

20 000 гривень - за день ударно-пошукових дій (знищення малих груп противника, розвідка, евакуація, повернення своїх позицій);

40 000 гривень - за день штурмових дій із просуванням уперед.

Ці надбавки поширюються і на захисників, які виконують бойові завдання з утримання й штурму позицій, але формально не підписали контракти.

Якщо військовослужбовець тимчасово перебуває в тилу - у відрядженні або відпустці - до "бази" доплачується 10 000 гривень, тобто він отримує щонайменше 30 000 гривень на місяць.

Бойовий контракт

Розрахований на пілотів БпЛА, операторів наземних роботизованих комплексів (НРК), фахівців радіоелектронної боротьби (РЕБ), артилеристів та інші подібні спеціальності. Термін - 24 місяці.

Мінімальна зарплата - 30 000 гривень, максимальна - 120 000 гривень на місяць.

Додаткові винагороди:

30 000 гривень - на посадах управління та забезпечення;

50 000 гривень - на командних пунктах;

100 000 гривень - у бою.

У разі тимчасового перебування у відрядженні чи відпустці військовий отримує 30 000 гривень на місяць (база плюс 10 000). Якщо ж виконує бойові завдання на першій лінії, надбавки нараховуються за принципом "10/20/40", як у піхотно-штурмовому контракті.

Базовий контракт

Передбачений для посад поза бойовими частинами. Термін - 24 місяці. Мінімальна виплата - 30 000 гривень на місяць.

За службу в тилу нараховується база плюс 10 000 гривень.

За бойові завдання у штабах, на пунктах управління або участь у бойових діях - додаткові виплати до 120 000 гривень на місяць, як на бойовому контракті. На першій лінії надбавки розраховуються за принципом піхотно-штурмового контракту.

Військові на базовому контракті матимуть змогу перевестися на бойовий або піхотно-штурмовий.

Як підтверджуватимуть перебування на позиціях

Для фіксації того, що військовий у конкретний час перебував на конкретній локації, застосовуватиметься система mission control.