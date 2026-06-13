Зарплаты военных вырастут до 460 тысяч гривен: кому и сколько будут платить

Зарплата военного будет состоять из базовой ставки 20 тысяч гривен и дополнительных выплат за выполнение боевых задач. Наибольшие суммы будут получать пехотинцы на передовой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Вводятся три типа контрактов: пехотно-штурмовой, боевой и базовый. Выплаты во всех формируются по единой логике - "базовая ставка" 20 000 гривен плюс дополнительные вознаграждения за выполнение боевых задач.
Самые большие суммы предусмотрены для пехотных должностей на передовой.
Рассчитан на пехотинцев, штурмовиков, боевых медиков, наводчиков, механиков-водителей и другие должности из соответствующего перечня Минобороны.
Сроки службы:
Средняя зарплата пехотинца составит 300 000 гривен в месяц, максимальная - 460 000 гривен.
Эти надбавки распространяются и на защитников, которые выполняют боевые задачи по удержанию и штурму позиций, но формально не подписали контракты.
Если военнослужащий временно находится в тылу - в командировке или отпуске - к "базе" доплачивается 10 000 гривен, то есть он получает минимум 30 000 гривен в месяц.
Рассчитан на пилотов БпЛА, операторов наземных роботизированных комплексов (НРК), специалистов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), артиллеристов и другие подобные специальности. Срок - 24 месяца.
Минимальная зарплата - 30 000 гривен, максимальная - 120 000 гривен в месяц.
В случае временного пребывания в командировке или отпуске военный получает 30 000 гривен в месяц (база плюс 10 000). Если же выполняет боевые задачи на первой линии, надбавки начисляются по принципу "10/20/40", как в пехотно-штурмовом контракте.
Предусмотрен для должностей вне боевых частей. Срок - 24 месяца. Минимальная выплата - 30 000 гривен в месяц.
За службу в тылу начисляется база плюс 10 000 гривен.
За боевые задачи в штабах, на пунктах управления или участие в боевых действиях - дополнительные выплаты до 120 000 гривен в месяц, как на боевом контракте. На первой линии надбавки рассчитываются по принципу пехотно-штурмового контракта.
Военные на базовом контракте смогут перевестись на боевой или пехотно-штурмовой.
Для фиксации того, что военный в конкретное время находился на конкретной локации, будет применяться система mission control.
Напомним, ранее премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала введение новых контрактов для ВСУ с изменением зарплат в зависимости от должности и выполняемых задач.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в декабре 2025 года обещал, что денежное обеспечение военных вырастет минимум втрое, а в интервью Militarnyi раскрыл уровень "минималки" - 30 тысяч гривен.