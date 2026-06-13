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Зарплаты военных вырастут до 460 тысяч гривен: кому и сколько будут платить

18:00 13.06.2026 Сб
3 мин
На каких должностях обещают самый высокий уровень оплаты?
aimg Валерия Абабина
Фото: Какие будут зарплаты в ВСУ по новым контрактам

Зарплата военного будет состоять из базовой ставки 20 тысяч гривен и дополнительных выплат за выполнение боевых задач. Наибольшие суммы будут получать пехотинцы на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Вводятся три типа контрактов: пехотно-штурмовой, боевой и базовый. Выплаты во всех формируются по единой логике - "базовая ставка" 20 000 гривен плюс дополнительные вознаграждения за выполнение боевых задач.

Самые большие суммы предусмотрены для пехотных должностей на передовой.

Пехотно-штурмовой контракт

Рассчитан на пехотинцев, штурмовиков, боевых медиков, наводчиков, механиков-водителей и другие должности из соответствующего перечня Минобороны.

Сроки службы:

  • 14 месяцев - для гражданских;
  • 10 месяцев - для действующих военных;
  • 6 месяцев и более - для военных, уволенных со службы во время действия особого периода.

Средняя зарплата пехотинца составит 300 000 гривен в месяц, максимальная - 460 000 гривен.

Дополнительные вознаграждения рассчитываются по принципу "10/20/40":

  • 10 000 гривен в день - за выполнение задач непосредственно на боевых позициях на уровне взводного опорного пункта;
  • 20 000 гривен - за день ударно-поисковых действий (уничтожение малых групп противника, разведка, эвакуация, возвращение своих позиций);
  • 40 000 гривен - за день штурмовых действий с продвижением вперед.

Эти надбавки распространяются и на защитников, которые выполняют боевые задачи по удержанию и штурму позиций, но формально не подписали контракты.

Если военнослужащий временно находится в тылу - в командировке или отпуске - к "базе" доплачивается 10 000 гривен, то есть он получает минимум 30 000 гривен в месяц.

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Боевой контракт

Рассчитан на пилотов БпЛА, операторов наземных роботизированных комплексов (НРК), специалистов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), артиллеристов и другие подобные специальности. Срок - 24 месяца.

Минимальная зарплата - 30 000 гривен, максимальная - 120 000 гривен в месяц.

Дополнительные вознаграждения:

  • 30 000 гривен - на должностях управления и обеспечения;
  • 50 000 гривен - на командных пунктах;
  • 100 000 гривен - в бою.

В случае временного пребывания в командировке или отпуске военный получает 30 000 гривен в месяц (база плюс 10 000). Если же выполняет боевые задачи на первой линии, надбавки начисляются по принципу "10/20/40", как в пехотно-штурмовом контракте.

Базовый контракт

Предусмотрен для должностей вне боевых частей. Срок - 24 месяца. Минимальная выплата - 30 000 гривен в месяц.

За службу в тылу начисляется база плюс 10 000 гривен.

За боевые задачи в штабах, на пунктах управления или участие в боевых действиях - дополнительные выплаты до 120 000 гривен в месяц, как на боевом контракте. На первой линии надбавки рассчитываются по принципу пехотно-штурмового контракта.

Военные на базовом контракте смогут перевестись на боевой или пехотно-штурмовой.

Как будут подтверждать пребывание на позициях

Для фиксации того, что военный в конкретное время находился на конкретной локации, будет применяться система mission control.

Напомним, ранее премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала введение новых контрактов для ВСУ с изменением зарплат в зависимости от должности и выполняемых задач.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в декабре 2025 года обещал, что денежное обеспечение военных вырастет минимум втрое, а в интервью Militarnyi раскрыл уровень "минималки" - 30 тысяч гривен.

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