Відстрочка після служби в Україні: Федоров розповів, що змінюється в нових контрактах
В Україні затверджено нову модель військової служби, яка передбачає запровадження контрактів із фіксованими термінами та гарантованим правом на відстрочку після їх завершення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію міністра оборони України Михайла Федорова в мережі Telegram.
У рамках реформи військової служби запроваджується єдиний підхід до надання відстрочки після закінчення контракту.
Тепер вона стає обов'язковою частиною умов служби і закріплюється заздалегідь, ще на етапі підписання договору.
Базовий термін відстрочки становить не менше 6 місяців. Подальша тривалість залежить від загальної вислуги та участі військовослужбовця у виконанні бойових завдань.
Як формується термін відстрочки
Механізм розрахунку враховує як тривалість служби за контрактом, так і попередній досвід, включно з участю в бойових діях.
Що більше часу військовослужбовець провів на передовій, то довший період відновлення після завершення служби.
Також до уваги береться служба до підписання нових контрактів і період до початку повномасштабного вторгнення.
Таким чином формується індивідуальний термін, який може значно перевищувати базовий мінімум.
Суть нової моделі
Головна ідея реформи - зробити умови служби прозорішими та передбачуванішими. Військовослужбовець заздалегідь розуміє, на який термін він укладає контракт, які виплати отримує і який період відпочинку гарантований після його завершення.
Нова система відстрочки є частиною ширшої трансформації військової служби, спрямованої на підвищення її передбачуваності та стійкості.
Нагадуємо, що в Україні передбачено можливість для військовослужбовців добровільно повернутися на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ). При цьому їм надається право обрати підрозділ, а після оформлення повернення - відновлення грошового та інших видів забезпечення.